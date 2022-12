The Flash saison 9 : Enfin une date de diffusion pour la saison finale

Enfin une date de diffusion ainsi qu’un synopsis pour la neuvième et dernière saison de The Flash.

Il y a encore quelques jours, on se posait des questions sur le statut de la dernière saison de The Flash. En effet, la CW n’avait encore donné de date pour les derniers épisodes de la série DC. Selon Deadline, la série la plus long de l’Arrowverse a enfin une date et elle reviendra le 8 février 2023 pour ses 13 épisodes finaux. On notera tout de même que la saison 3 de Superman & Lois, ainsi que les saisons finales de Riverdale et Nancy Drew n’ont toujours pas de date.

Un synopsis a aussi été révélé selon lequel Barry Allen (Grant Gustin) tente de renouer avec Iris West-Allen (Candice Patton) après les événements de la saison 8. Cependant, The Flash et son équipe seront obligés de sauver Central City une dernière fois alors qu’ils sont confrontés à « un groupe meurtrier de voleurs » et à un « nouvel adversaire mortel [qui] se lève pour défier l’héritage héroïque de Barry Allen ».

On s’attendait à ce que The Flash revienne pour une neuvième saison après que des rapports en janvier 2022 aient déclaré que Gustin était en pourparlers pour prolonger son contrat de 15 épisodes supplémentaires.

La CW n’a renouvelé que deux de ses séries DC pour des saisons supplémentaires, The Flash et Superman & Lois. Batwoman et Legends of Tomorrow ont été annulées sans préavis, laissant Gotham Knights et Naomi et Stargirl comme les seules autres séries de DC sur la chaine à l’époque, bien que Naomi ait ensuite été annulée après une saison et Stargirl vie ses derniers instants sur la chaine. Quant à Gotham Knights, la saison 1 reste a être diffusée sur la chaine.

Le renouvellement de The Flash pour la saison 9 en fait la série Arrowverse la plus ancienne sur The CW après Arrow, qui a duré huit saisons. C’est aussi la dernière puisque Superman & Lois est déconnectée de l’Arrowverse.

Il a précédemment été teasé que la saison 9 verra l’émergence de nombreux personnages dans la galerie des méchants de The Flash, y compris la star de Batwoman Javicia Leslie qui pourrait bien incarner le rôle de Red Death et non Batwoman. Une photo de tournage a également révélée qu’un acteur non identifié est apparemment prêt à jouer une version du méchant d’Arrow Captain Boomerang, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé par la CW.

Voici le synopsis complet de la saison 9 de The Flash : « Après avoir vaincu le Reverse Flash une bonne fois pour toutes, la saison 9 en 13 épisodes reprend une semaine plus tard après leur bataille épique, et Barry Allen (Grant Gustin) et Iris West-Allen (Candice Patton) se reconnectent et sont plus proches plus que jamais.

Mais lorsqu’un groupe meurtrier de malfrats débarque à Central City dirigé par une nouvelle menace puissante, The Flash et son équipe – Caitlin Snow (Danielle Panabaker), la meta empathique Cecile Horton (Danielle Nicolet), la méta aux pouvoirs lumineux Allegra Garcia (Kayla Compton), le brillant technophile Chester P. Runk (Brandon McKnight) et le voleur cryogénique réformé Mark Blaine (Jon Cor) doivent à nouveau défier des obstacles impossibles pour sauver la situation.

Mais alors que les malfrats sont vaincus, un nouvel adversaire mortel se lève pour défier l’héritage héroïque de Barry Allen. Et dans leur plus grande bataille à ce jour, Barry et Team Flash seront poussés à leurs limites, afin de sauver Central City une dernière fois. »

The Flash revient le 8 février 2023 pour sa saison finale de 13 épisodes.

Source : Deadline / Crédit ©CW