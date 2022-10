The Flash saison 9 : Javicia Leslie de retour en Batwoman ?

Javicia Leslie alias Batwoman apparaitra dans la saison finale de The Flash dans un rôle secret.

L’ancienne star de Batwoman, Javicia Leslie, sera de retour dans l’Arrowverse. L’actrice apparaitra dans The Flash pour la neuvième et dernière saison à venir. Cependant, les détails sur son rôle et le nombre d’épisodes dans lesquels Leslie apparaîtra sont gardés secrets pour le moment. On ne sait pas si elle rependra son rôle de Batwoman ou si ce sera un autre personnage.

La nouvelle du retour de Leslie dans The Flash survient quelques mois seulement après que sa série Batwoman a été soudainement annulée en avril après trois saisons.

Leslie, qui est arrivée dans la série au début de la saison 2 en remplacement de Ruby Rose dans le rôle de la super-héroïne LGBTQ, est devenue la première actrice noire à incarner l’héroïne de DC Comics en live-action.

Si pour le moment on ne sait pas en quelle capacité elle sera présente dans la série et surtout si elle reprendra effectivement son rôle de Ryan Wilder/Batwoman, on espère qu’elle aura une chance de faire de vrais adieux après l’arrêt sans préavis de sa série.

Leslie est déjà apparue dans un épisode de The Flash, Armaggeddon Part 4, où on découvrait un futur potentiel dans lequel elle était mariée à Sophie (Meagan Tandy) et pensait à adopter un enfant.

En août dernier, il a été annoncé que The Flash se terminerait après la neuvième saison à venir. La saison finale sera également raccourcie, composée de seulement 13 épisodes. Grant Gustin, Candice Patton et Danielle Panabaker sont les autres membres de la distribution originale qui seront de retour. Jesse L. Martin sera présent mais en moindre capacité.

