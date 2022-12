The Flash, Superman & Lois : Toujours pas de date pour la mi-saison 2023

Alors que la CW dévoile sa grille de mi-saison 2023, la saison 9 de The Flash et la saison 3 de Superman & Lois ne figurent pas dessus.

La CW a annoncé son calendrier de mi-saison pour le début de 2023, qui comprend des dates de retour de mi-saison pour The Winchesters, Walker, Walker Independence, Kung Fu, All American et All American Homecoming mais quelques séries manquent à l’appel.

Étonnamment, la série The Flash, qui est sensée revenir pour sa dernière saison, est absente de cette liste de série qui reviennent après la pause des Fêtes de fin d’année en janvier et février 2023. Et ce n’est pas tout puisqu’une autre série DC est aussi absente, la saison 3 de Superman & Lois, qui ne sera apparemment pas non plus diffusée après les Fêtes. Cela en devient quelque peu alarmant.

Mais les séries DC ne sont pas les seules a ne pas avoir de date pour leur nouvelle saison. Aussi absentes de la liste, les dernières saisons de Nancy Drew et Riverdale. Il est possible que ces séries soient reléguées à l’été.

The Flash est un pilier de la CW depuis près d’une décennie. La série, bien sûr, met en vedette Grant Gustin en tant que speedster titre alors qu’il combat des ennemis surpuissants dans Central City.

Pendant un certain temps, la série était le centre de l’Arrowverse, notamment après l’arrêt d’Arrow. Avec de plus en plus de ses séries consœurs interconnectées annulées, Flash a fini par être la dernière série de cet univers DC de la CW sachant que Superman & Lois est confirmée comme étant séparée.

La dernière course de la série populaire de super-héros est toujours prévue pour 2023 mais il faudra être patient pour savoir quand la saison finale sera diffusée.

Après son rachat par Nextstar, la CW est en plein changement et la chaine ne ressemblera plus du tout à ce qu’elle a été ces dernières années. Une grande partie de la grille actuelle risque de disparaitre pour être remplacés par des programmes non-scriptés.

Jeudi 12 Janvier

20h – Walker (midseason premiere)

21h – Walker: Independence (midseason premiere)

Lundi 23 Janvier

20h – All American (midseason premiere)

21h – All American: Homecoming (midseason premiere)

Mardi 24 Janvier

20h – The Winchesters (rediffusion)

21h – The Winchesters (midseason premiere – nouvelle case)

Mercredi 8 Février

21h – Kung Fu (midseason premiere)

Source : TVLine / Crédit ©CW