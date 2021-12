Matrix 4 Resurrection : Nouveau trailer avec l’Agent Smith et plus de détails sur l’intrigue !

Nouvelle bande annonce étendue pour Matrix 4 Ressurection avec de nouvelles révélations sur l’intrigue du film !

Depuis le premier trailer autour de la suite de la trilogie Matrix, découvrez aujourd’hui un nouveau Trailer pour Matrix Ressurection qui offre enfin des détails plus concrets sur l’intrigue.

Des détails qui montrent que Neo est en train de se rendre compte qu’une fois de plus, la Matrice a réussi a réussi à lui faire oublier le réel et son passé. Un passé qu’il ne manquera pas de retrouver petit à petit, porté par le lien qui l’unit à Trinity, et qui le mènera visiblement à un nouvel affrontement avec l’Agent Smith. Car oui, cette nouvelle bande annonce prouve bien que le personnage incarné par Jonathan Groff est l’Agent Smith sous un nouveau visage !

Ce nouveau trailer à une quinzaine de jours de la sortie du film, montre aussi des images en miroir à certaines scènes mythiques de la trilogie, ainsi que des nouvelles de Neo sans cheveux, dans la réalité en dehors de la Matrice. Ce qui pourrait suggérer que ce film mettera peut-être fin à l’histoire de Néo et de la Matrice.

Avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans les rôles de Neo et Trinity, le casting comprend aussi Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson et Daniel Bernhardt, qui reprennent tous des rôles de la trilogie originale, ainsi que les nouveaux venus Jessica Henwick (Game of Thrones), Priyanka Chopra Jonas (Quantico), Christina Ricci (The Lizzie Borden Chronicles), Jonathan Groff (Mindhunter, Looking), Telma Hopkins (Dead to Me), Eréndira Ibarra (Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (Sense8, Empire), Max Riemelt (Sense8), Brian J. Smith (Sense8, Treadstone).

Lana Wachowski a réalisé le film sur un scénario qu’elle a coécrit avec David Mitchell & Aleksander Hemon, d’après les personnages imaginés par les sœurs Wachowski.

Matrix 4 Resurrections sortira en salles le 22 décembre 2021

Matrix Resurrection : Nouvelle bande Annonce



Crédit photo ©Warner Bros 2021