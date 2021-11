Matrix Ressurections : Le film n’est pas exactement une suite (10 nouvelles affiches)

Le co-scénariste de Matrix Ressurections dit que le film n’est pas une suite et découvrez des affiches avec les nouveaux personnages.

A première vue, le quatrième film de la franchise Matrix, Matrix Resurrections semble être une suite des trois films qui l’ont précédé, mais il s’avère que ce n’est peut-être pas exactement le cas. Le co-scénariste du film, David Mitchell, affirme que le film n’est pas vraiment une suite au sens traditionnel du terme, bien qu’il réussisse également à contenir les films qui l’ont précédé.

Mitchell a fait cette affirmation dans une nouvelle interview (via CBR). Il confie : « J’ai vu le film à Berlin en septembre. C’est vraiment bien. Je ne peux pas vous dire de quoi parle le film, mais je pourrais expliquer ce qu’il n’est pas. Ce n’est certainement pas encore une suite de plus, mais quelque chose d’autonome qui contient pourtant les trois Matrix qui ont précédé de manière vraiment ingénieuse. C’est une création très belle et étrange. Il réalise également quelques choses que nous ne voyons pas dans les films d’action, ce qui signifie qu’il subvertit les règles des blockbusters. »

Nouvelles affiches

Alors que la promotion officielle du film a enfin commencé, de nouvelles affiches pour Matrix Ressurections ont été dévoilées par Warner Bros. Ces affiches révèlent notamment les nouveaux venus dans la franchise y compris Yahya Abdul-Mateen II qui jouera une nouvelle version de Morpheus. Evidemment, Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie-Anne Moss) ont chacun leur affiche respective et apparaissent également ensemble sur deux autres posters.

Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick et Eréndira Ibarra ont aussi leur affiche personnage, chacun avec leur code couleur.

Matrix Ressurections – Neil Patrick Harris Matrix Ressurections – Jessica Henwick Matrix Ressurections – Yahya Abdul-Mateen II Matrix Ressurections – Carrie-Anne Moss Matrix Ressurections – Priyanka Chopra Jonas Matrix Ressurections – Eréndira Ibarra Matrix Ressurections – Affiches Matrix Ressurections – Affiches Matrix Ressurections – Jonathan Groff-8 Matrix Ressurections – Keanu Reeves Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Réalisé et co-écrit par Lana Wachowski, Matrix Resurrections met également en vedette Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson, Daniel Bernhardt, Christina Ricci, Telma Hopkins, Toby Onwumere, Brian J. Smith et Max Riemelt.

Matrix Resurrections sort le 15 décembre 2021.

Source : CBR, Collider / Crédit ©Warner Bros