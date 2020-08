Raised by Wolves : Trailer fou pour la série SF de Ridley Scott sur Warner TV en France

Ridley Scott revient sur les écrans, petits de surcroît, avec une série de SF futuriste qui se dévoile en images : Raised By Wolves

Fan de science-fiction futuriste, d’aliens en tout genre, et surtout, de Ridley Scott, vous allez être ravis. Le réalisateur d’Alien et Gladiator propose Raised by Wolves, une série d’anticipation futuriste qui se dévoile avec une première bande annonce alléchante et surprenante. Une création originale des studios HBO pour leur service HBO Max qui sera à retrouver sur Warner TV en France.

Contrairement à ce que pourrait laisser croire son titre en anglais, Raised By Wolves n’est pas une série sur des enfants sauvages. Elle suivra deux androïdes chargés d’élever des enfants sur une mystérieuse planète vierge et d’y construire une colonie.

En plein essor, la communauté se retrouve soudainement au centre de conflits religieux et risque d’être anéantie. Alors que les êtres humains se déchirent, les androïdes découvrent qu’il est difficile et dangereux de vouloir contrôler les croyances des mortels…

Ridley Scott en personne a réalisé les deux premiers épisodes de la série, une première pour le réalisateur et producteur habitué au cinéma. Au synopsis, la série semble réunir tous les amours du cinéaste, à savoir mysticisme et fantastique pour une réflexion sur la nature humaine.

Au casting on retrouve Amanda Collin (A Conspiracy of Faith, A Horrible Woman), Abubakar Salim (Fortitude, Jamestown), Winta McGrath (Aloft, Red Dog: True Blue), Niamh Algar (The Virtues, Calm With Horses), Jordan Loughran (The Infiltrator, Emerald City), Matias Varela (Narcos, Point

Break), Felix Jamieson (Game of Thrones, The Ghost), Ethan Hazzard (The Long Song, Damned), Aasiya Shah (Call the Midwife, Unforgotten) Ivy Wong (StarWars: Rogue One, Maleficent 2) et Travis Fimmel (Vikings).

La saison 1 de Raised By Wolves sera composée de 10 épisode de 45 minutes. Raised By Wolves n’a pas de pas encore de date de diffusion annoncée sur Warner TV.

Warner TV est disponible dans les bouquets MyCanal.

Raised By Wolves : Trailer Big Bad Wolf

Crédit photos : ©HBO