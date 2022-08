Outlander Blood of My Blood : La série préquelle suivra les parents de Jamie

La série préquelle de Outlander, Blood of My Blood, suivra l’histoire d’amour des parents de Jamie.

Depuis quelques temps, il se murmure qu’une série préquelle dans le monde de Outlander était en préparation chez Starz. Son sujet n’était alors pas connu mais cette semaine, Starz a révélé quelques détails sur cette série dérivée. Intitulée Outlander: Blood of My Blood, la série suivra l’histoire d’amour des parents de Jamie Fraser (Sam Heughan), Ellen MacKenzie et Brian Fraser.

La nouvelle d’une préquelle d’Outlander a fait surface l’année dernière, et en février dernier, Diana Gabaldon a révélé qu’elle écrivait un livre préquelle sur les parents de Jamie. Mais la chaine n’avait pas confirmé les détails à l’époque. Un concept impliquant les parents de Jamie offre de nombreuses possibilités, y compris celle de voir un jeune Jamie si la série dure plusieurs saisons.

« Outlander est une série captivante qui, de saison en saison, a conquis le cœur de ses fans du monde entier », a déclaré Kathryn Busby, présidente de la programmation originale chez Starz. « Nous sommes ravis de gratter les couches de ce monde dynamique pour amener notre public à l’origine de là où tout a commencé. Matthew, Maril et Ronald continueront d’apporter leur excellente vision et leur créativité à cette nouvelle itération, et nous avons hâte de voir ce qui se passera ensuite. »

.

Matthew B. Roberts, le showrunner de la série principal, aura les même fonctions sur la préquelle. Il écrira, supervisera la série et sera également producteur exécutif. La saison 7 de Outlander est actuellement en production.

Maril Davis produira également la préquelle avec Ronald D. Moore, qui a développé Outlander pour la télévision, sous leur bannière de production Tall Ship Productions. Story Mining & Supply Company sera également à la production exécutive avec Diana Gabaldon, dont les romans ont inspiré la franchise, en tant que productrice consultante.

Aucune date pour Outlander: Blood of My Blood n’est annoncée pour le moment.

Source : Deadline / Crédit ©Starz