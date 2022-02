Outlander : Une série préquelle en préparation

Une préquelle de la série Outlander est en développement chez Starz.

Le monde d’Outlander va s’ouvrir un peu plus. Selon Variety une nouvelle série préquelle est en préparation avec le producteur exécutif et showrunner Matthew B. Roberts qui est attaché à l’écriture et à la production exécutive de la préquelle.

Toujours selon Variety, des scénaristes sont actuellement en train de se rassembler en vue de commencer l’écriture dans les semaines à venir. Cependant, pour le moment, les détails exacts de l’intrigue de la préquelle sont gardés secrets.

Diana Gabaldon, l’auteure des romans Outlander, a récemment teasé sur Facebook qu’elle travaillait toujours sur un roman préquelle sur Ellen MacKenzie et Brian Fraser, les parents de Jamie Fraser. Gabaldon a également publié la nouvelle préquelle Virgins en 2013 dans le cadre de l’anthologie Dangerous Women. Cette histoire se concentre sur un jeune Jamie Fraser et Ian Murray dans les années 1740 en France. Cependant, rien n’indique pour le moment que l’une ou l’autre de ces histoires sera au centre de la série préquelle.

Ronald D. Moore, qui a développé Outlander pour la télévision, sera également producteur exécutif avec Maril Davis sous leur bannière Tall Ship Productions.

La saison 6 de Outlander arrive le 6 mars prochain sur Starz et devrait être disponible en US+24 sur Netflix. Notez qu’une saison 7 de 16 épisodes a déjà été commandée.

Source : Variety / Crédit ©Starz