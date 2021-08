Lucifer saison 6 : Affiche pour la saison finale

Découvrez une nouvelle affiche pour la sixième et dernière saison de Lucifer.

Lucifer, c’est bientôt fini mais le Diable devenu Dieu ne va pas nous laisser comme ça. Une nouvelle affiche pour la saison finale a été dévoilée par Netflix via TVLine et on y découvre Lucifer sur son trône, entouré de sa famille de cœur.

Comme le dit l’affiche « Toutes les mauvaises choses ont une fin ». Cette saison 6 est un bonus puisque la série aurait dû s’arrêter après la saison 5, mais Netflix a décidé de donner des épisodes supplémentaires pour offrir une conclusion à l’histoire démarré en 2016 sur la Fox.

On notera la présence de Dan (Kevin Alejandro) sur cette affiche. Il sera donc bien là dans la saison finale, reste à savoir comment étant donné la fin des événements de la saison 5. Egalement présents autour de Tom Ellis, on trouve Lesley-Ann Brandt (Maze), Lauren German (Chloe), Rachael Harris (Linda), DB Woodside (Amanediel) et Aimee Garcia (Ella).

« Alors que nous commencions à creuser dans la saison 6, nous avons trouvé une nouvelle histoire que nous n’aurions pas racontée auparavant », a déclaré le co-showrunner Joe Henderson à TVLine. « Il y a une histoire que nous ne savions pas que nous aurions à raconter jusqu’à ce que nous arrivions au point où nous en sommes [avec le final de la saison 5], et une fois que nous y sommes arrivés et que nous avons regardé autour de nous, nous avons réalisé qu’il y avait un moteur entier pour une saison entière de narration qui nous passionne. »

Lucifer revient le 10 septembre prochain sur Netflix pour sa saison ultime.

Source : TVLine / Crédit © Netflix