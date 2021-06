Lucifer saison 5B : Kevin Alejandro se confie sur le sort de Dan (SPOILERS)

Kevin Alejandro se confie sur le twist dévastateur concernant Dan dans la saison 5 de Lucifer. Que cela signifie-t-il pour la saison 6 ? Spoilers.

La seconde partie de la saison 5 de Lucifer est enfin disponible sue Netflix depuis quelques jours et si vous l’avez déjà vu, vous savez ce qui est arrivé à Dan. Si jamais vous n’avez pas encore vu ces nouveaux épisodes il est conseillé de quitter cette page mais si les spoilers ne vous dérangent pas, c’est ci-dessous.

L’épisode 15 de la saison est absolument dévastateur pour les fans de Lucifer qui ont assisté à la mort de l’inspecteur Daniel Espinoza, un personnage qui est présent depuis le début, qui a eu droit à un arc de rédemption incroyable depuis la saison 1. Cette mort a été suggérée par Kevin Alejandro quand il pensait que la saison 5 serait la dernière. Mais peu de temps avant que la saison 5 soit mise en boite, Netflix a commandé une dernière saison 6. Alors est-ce que la série va ressusciter « Detective Douche » ?

Dans une interview à TVLine, Alexandro a discuté de la décision de tuer Dan : « C’était une conversation qui a eu lieu avant le début de la saison 5, que nous pensions tous préparer pour le final de notre série. Nous sommes tous entrés dans cette saison en pensant: « C’est la dernière, partons sur une grande fin, sortons de là fort, rendons justice à cette histoire. » Je me souviens avoir parlé [aux showrunners] Joe [Henderson] et Ildy [Modrovich] et j’ai vaguement suggéré ce que je pensais être une idée intéressante, qu’à ce stade de notre histoire, dans ce voyage que nous avons tous traversé ensemble, le public commence à peine à comprendre qui Dan est. »

Il ajoute : « Et il y en a même quelques-uns qui commencent à l’aimer. « Ne serait-il pas intéressant que nous leur arrachions avant qu’ils aient une chance de tomber complètement amoureux ? » Parce que cela arrive dans la vie. Je pensais que ce serait super percutant. Maintenant, je ne sais pas s’ils étaient déjà en train de rejeter cette idée, mais ils étaient d’accord avec elle, et nous avons tous convenu que ce serait l’arc de Dan. »

Kevin Alejandro reste dans la famille Lucifer

Puis la nouvelle du renouvellement est tombée : « Bien sûr, trois ou quatre jours avant d’arrêter de tourner le dernier épisode, nous apprenons de Netflix qu’ils ont trouvé un peu plus d’argent et qu’ils veulent nous donner une saison 6. [Rires] Je me suis dit : « Attendez une minute ! Nous venons de me tuer ! Je suis mort ! »

Alejandro dévoile que les showrunners lui ont proposé de trouver un moyen de le ramener : « Je voulais conserver ces relations et être avec avec ces personnes jusqu’à la toute fin, et ce n’était plus possible. Et Joe et Ildy ont respecté cela et, heureusement, ils voulaient que j’en fasse partie également. Alors ils ont trouvé un moyen doux de me ramener – pas la façon dont les gens vont s’attendre à ce qu’il revienne, et peut-être pas dans le cadre de la série, mais je dois être là pour la fin dans une certaine mesure. Et c’était merveilleux de pouvoir terminer un voyage complet. Parce que mec, c’est un voyage, comme vous le savez. »

Une chose est sûre, si Dan ne revient pas, Alexandro est revenu dans la série en tant que réalisateur. Il s’est occupé de deux épisode, premier et l’avant dernier de la saison 6. Au sujet du season premiere, il confie : « C’est un épisode très amusant. C’est un style un peu différent que j’ai pris avec celui-ci, donc c’est relativement différent du style de l’épisode 8 de la saison 5. » Quant à l’avant dernier épisode, il déclare : « Nous avons une fin en deux parties, et j’ai eu le plaisir de gérer le grand «point culminant» de l’évolution de chacun de leurs personnages, ce qui était déchirant et magnifique…. Encore une fois, celui-ci a été écrit par Chris Rafferty, qui a écrit le finale de la mi-saison que j’ai réalisé, donc ensemble nous nous parlions déjà la langue de l’autre, et mec, nous avons vraiment assuré, j’ai hâte que les gens voient cet épisode. »

La seconde partie de la saison 5 de Lucifer est disponible sur Netflix.

Source : TVLine / Crédit ©Netflix