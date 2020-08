Plus d’un an après sa fin, Game of Thrones est toujours la série la plus piratée au monde.

Apparemment, Game of Thrones continue d’être piratée, et ce, plus d’un après la diffusion du dernier épisode. Avec la pandémie de COVID-19 et le confinement, les gens se sont mis à consommer des séries bien plus qu’à l’ordinaire et les sites pirates ont remarqué que Game of Thrones était encore très populaire.

Les gens qui n’avaient pas encore vu Game of Thrones (oui, ça existe) ont ainsi enfin eu le temps de la regarder durant le confinement. Selon les recherches de Parrot Analytics, Game of Thrones était la série piratée numéro un, tandis que Rick et Morty arrivaient en deuxième position et My Hero Academia en troisième.

Parmi les 10 séries les plus téléchargées illégalement, on trouve The Walking Dead, le spin-off de Star Wars The Mandalorian de Disney + ou encore The Flash.

1. Game of Thrones

2. Rick and Morty

3. My Hero Academia

4. The Walking Dead

5. Bob L’Eponge

6. The 100

7. The Mandalorian

8. The Flash

9. Agents of S.H.I.E.L.D.

10. Harley Quinn

Depuis 2013, Game of Thrones est au top du classement et reste la série la plus regardée illégalement. Même après sa fin qui a créé une certaine division parmi les fans, on ne peut pas nier l’impact qu’a eu la série durant cette décennie.

Cette semaine, Game of Thrones a aussi été élue la meilleure série du siècle. Quoi qu’on en dise, elle reste un des phénomènes pop-culture les plus marquants de ce début de 21ème siècle.

Avec toutes les horreurs qui se déroulent dans le monde réel, il n’est pas étonnant que les gens aient le désir de se plonger dans un univers fantasy comme Game of Thrones qui et une bonne échappatoire.

Source : Parrot Analytics / Crédit ©HBO