Game of Thrones élue meilleure série du 21è siècle

Selon un sondage anglais, Game of Thrones est élue la meilleure série du 21ème siècle devant Stranger Things.

Le public a voté : Game of Thrones est « la meilleure série du 21ème siècle ». Il faut tout de même noter qu’il s’agit d’un sondage fait par le site anglais Digital Spy, et ne reflète pas l’avis du monde entier, simplement celui des lecteurs du site britannique.

Un panel de 3 000 votants a établi un classement des meilleures séries, anglaises ou américaines, du XXIe siècle. La liste soumise regroupait tous les genres, aussi bien les drames, les comédies que les séries de SF, des biopics ou encore des programmes non scriptés.

Stranger Things de Netflix et la série classique Doctor Who se trouvent, respectivement, en deuxième et troisième position du sondage. Breaking Bad est cinquième tandis que Chernobyl ferme le top 10.

On notera que seules 20 années se sont passées dans ce 21ème siècle, qui sait ce que l’avenir de la télévision – et du streaming – nous réserve…

Meilleures séries du Siècle – Top 10

1. Game of Thrones

2. Stranger Things

3. Doctor Who

4. Sherlock

5. Breaking Bad

6. The Great British Bake Off

7. Killing Eve

8. Gavin & Stacey

9. Line of Duty

10. Chernobyl

Source : Digital Spy / Crédit ©HBO