Captain America : Marvel manque déjà à Chris Evans

Chris Evans dit que Marvel lui manque mais il est heureux d’avoir la liberté de faire ce qu’il souhaite.

Cela fait plus d’un an que les fans de Marvel on pu voir Chris Evans pour la dernière fois dans le rôle de Captain America. L’acteur a en effet posé son bouclier et pris sa retraite des films Marvel. Il n’incarnera plus le personnage sur grand écran mais il admet que ça lui manque déjà.

Dans une interview au magazine Backstage, Evans confie : « J’ai absolument adoré mon temps chez Marvel; Ça me manque déjà. Mais il est indéniable qu’il est très excitant d’avoir juste la liberté complète de poursuivre tout ce que mon appétit créatif veut. »

Evans porte en lui l’héritage du personnage et il sera associé à Captain America pour le restant de sa carrière. Il avait conscience de ce que cela signifiait quand il a pris le rôle et savait que les attentes du public étaient énormes : « Il y avait cette énorme attente que ces gens avaient déjà en tête, cette idée de qui était ce personnage, et vous devez respecter cela. Le public fait partie de ce qui fera fonctionner [ces films], et je dois à ce groupe ma compréhension de ce qu’il voit. »

Mais Evans a fait confiance à son instinct et l’approcher à sa façon : « À un certain moment, vous devez dire : « D’accord, je dois aborder cela comme je le ferais pour n’importe quoi d’autre » et me connecter à celui-ci sans être préoccupé que chaque jour par la façon dont cela va être perçu. »

Chris Evans a maintes fois confié qu’il était satisfait de l’arc de son personnage dans la franchise et qu’il ne reviendrait pas au rôle. Clairement, l’approche d’Evans envers le personnage a créé une référence pour le reboot de la franchise Captain America qui aura inévitablement lieu à un moment donné dans le futur.

Source : Backstage / Crédit ©Marvel