Deadpool 3 : Professeur X va-t-il faire une apparition dans le film ?

Patrick Stewart dit que le professeur X est « toujours là » malgré plusieurs décès à l’écran. Sera-t-il dans Deadpool 3 ?

Il semble que le Professeur X n’est pas encore prêt à tirer sa révérence. Dans une nouvelle interview avec Josh Horowitz du podcast Happy Sad Confused, Patrick Stewart a laissé entendre que le professeur X est « toujours là » et qu’il a « toute confiance » dans ce fait.

Le professeur Charles Xavier a été tué à plusieurs reprises dans les films Marvel, mais semble toujours revenir sous une forme ou une autre. Stewart admet également que certains de ces décès/retours – comme dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness – étaient effectivement étranges.

Horowitz a demandé à Stewart s’il apparaîtrait avec Hugh Jackman dans Deadpool 3.

« On en a parlé, il y a eu un processus [de discussion] », dit-il. Puis il ajoute : « Vous savez, les deux ou trois dernières années ont été difficiles avec les problèmes de travail et les problèmes de santé, et le Covid, vous savez. »

Cela laisse donc entendre qu’il y a des chances pour qu’il apparaisse à nouveau dans un film Marvel dans son rôle iconique de X-Men qu’il joue depuis plus de 20 ans. Et ce film pourrait bien être Deadpool 3. Evidemment, cela reste à confirmer, ce n’est que spéculation mais Stewart a déjà gaffé en révélant sa présence dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

L’an dernier, la rumeur sur sa présence possible dans Deadpool 3 circulait déjà. Il était également dit que son acolyte de toujours Ian McKellen pourrait également revenir en tant que Magneto.

Un autre film qui pourrait voir son retour est le prochain Avengers même si ce film est actuellement en plein remaniement après le renvoi de Jonathan Majors.

Après plusieurs teasing et caméos (notamment dans The Marvels) les X-Men sont clairement sur le point de faire leur véritable arrivée dans le MCU. On attend de voir quand et comment cela arrivera.

Réalisé par Shawn Levy, avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman, Deadpool 3 sortira le 24 juillet 2024.

Source : Happy Sad Confused / Crédit ©Fox/Disney