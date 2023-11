The Marvels : Kelsey Grammer discute de la reprise de son personnage des X-Men

L’acteur des X-Men, Kelsey Grammer, parle de son retour en tant que Beast dans The Marvels et de sa présence possible dans la suite du MCU. Spoilers.

L’acteur des X-Men Kelsey Grammer, qui a joué Beast dans les films de la 20th Century Fox, brise son silence sur son apparition dans The Marvels et sur ce que l’avenir peut lui réserver dans l’univers cinématographique Marvel.

Après avoir finalement récupéré les droits du film, les X-Men arrivent dans le MCU, alors que Marvel Studios développe un nouveau film centré sur les mutants emblématiques. Cependant, la saga Multiverse a déjà semé diverses graines des X-Men à travers de nombreuses séries et films du MCU.

Dans une interview avec The Wrap, Grammer a parlé de son retour à la mythologie X-Men et de son rôle de Beast dans une brève apparition mais mémorable dans la scène post-générique de The Marvels. Grammer a souligné qu’il voulait revenir et est allé jusqu’à confirmé qu’il reviendra.

« J’espère que vous [le reverrez]. Je peux dire avec une certaine confiance que vous le verrez. J’aimerais bien. [J’étais] très heureux [par la réponse du récent caméo]. Beaucoup de gens l’aime bien. J’ai toujours voulu le rejouer. Je le vois comme un personnage extraordinaire, un véritable personnage sérieux et important dans notre culture. Je suis ravi que Beast soit de retour et j’espère qu’il reviendra réellement…. »

Si la réalisatrice Nia DaCosta avait obtenu ce qu’elle voulait, The Marvels aurait contenu encore plus de X-Men. En parlant à AP Entertainment, DaCosta a évoqué son désir d’avoir plus d’un personnage X-Men dans The Marvels, affirmant que c’était avec « l’un de [ses] combats » avec Kevin Feige. « Je voulais vraiment – [rires] j’ai tellement poussé pour plus de X-Men », a ajouté DaCosta. « Et [Feige] m’a dit : ‘Nous devons juste être très calmes à ce sujet et être des adultes mesurés’, c’est pourquoi il est le patron, vous voyez ce que je veux dire ? »

Mais Feige l’a un peu clamé : « Il sait mieux que moi et je suis une grande nerd qui a besoin d’être maîtrisée, donc, euh… Mais il y en a quelques-uns », a conclu la cinéaste. « Bien sûr, nous avons une Mutante dans le film, donc c’est incroyable. Et puis j’ai eu, vous savez, peut-être que j’ai aussi eu mes petits easter eggs. »

De plus, l’actrice de Kamala Khan/Miss Marvel, Iman Vellani, a expliqué que Marvel « avait tourné [la scène de mi-générique] pendant la [photographie] principale », même si elle pensait que la scène « allait être autre chose » et n’avait pas réalisé que Grammer était dedans. « Et voilà, ils me l’ont même caché », a poursuivi Vellani. « J’ai littéralement sursauté et j’ai eu une crise cardiaque sur mon lit quand je l’ai regardé pour la première fois. J’ai littéralement envoyé des SMS à toutes les personnes avec qui nous avons travaillé, et je me suis dit : ‘Comment avez-vous pu me cacher ça ?’ Mais au moins, j’ai pu en faire l’expérience en tant que fan, ce qui était tellement cool. »

Les X-Men feront éventuellement leurs véritables débuts dans le MCU, ce n’est qu’une question de temps. Il est possible qu’avant leur film ils soient présents dans Deadpool 3 étant donné la présence de Wolverine et on peut aussi s’attendre à les voir dans Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars.

Source : AP Entertainment, The Wrap, Screen Rant / Crédit ©Fox/Marvel