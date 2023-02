Deadpool 3, Avengers 5 : Réunion X-Men avec Patrick Stewart et Ian Mckellen dans le MCU ?

Patrick Stewart dit avoir des projets pour un retour avec Ian Mckellen dans le MCU pour leurs rôles des X-Men. Cela implique-t-il Deadpool 3 ?

L’un des duos préférés des fans de Marvel, Magneto et le Professeur X joués par Ian McKellen et Patrick Stewart pourraient revenir dans Deadpool 3. Les personnages de l’univers X-Men ont été vus pour la dernière fois ensemble dans Days of Future Past. Evidemment, Stewart a déjà fait ses débuts dans le MCU en jouant un version variante de Charles Xavier dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Alors que l’exploration du multivers du MCU ouvre la voie au retour de Wolverine, une source indique que la même chose s’appliquerait également aux deux personnages vétérans de Marvel. Il semble ainsi que Charles et Magneto pourraient prochainement se retrouver dans un ou deux films à venir.

Deadpool 3 devrait jouer avec le voyage dans le temps, un point central de l’intrigue pour la narration de la suite, d’autant plus que ni Marvel ni Hugh Jackman ne prévoient de changer la fin de Logan de James Mangold. De même, on peut affirmer que la mort de Charles dans le film de 2019 (qui se passe dans le futur) resterait également inchangée. De plus, Avengers Secret Wars pourraient aussi voir la présence des X-Men.

Stewart a déclaré que McKellen avait également manifesté son intérêt à enfiler le costume rouge après avoir appris l’apparition de Charles Xavier dans Doctor Strange 2. « En fait, ça s’est très bien passé. Il a dit quelque chose comme [‘Hé, j’aurais fait ça !’], oui, c’est vrai », a déclaré Stewart. « Mais nous n’avons pas fini, Sir Ian et moi-même. Nous sommes… nous avons des projets. »

Depuis le film original X-Men sorti en 2000, le Professeur X de Stewart et le Magneto de McKellen sont apparus dans X-Men 2 (2003), X-Men: L’affrontement Final (2006), The Wolverine (2013) et X-Men : Days of Future Past (2014). James McAvoy et Michael Fassbender ont joué les versions plus jeunes de Charles Xavier et Erik Lehnsherr, respectivement, dans X-Men: Le Commencement (2011), Days of Future Past, X-Men: Apocalypse (2016) et Dark Phoenix (2019).

On attend de voir ce que l’avenir réserve pour les vétérans X-Men et s’ils feront enfin partie intégrante du MCU qui continue de s’étendre.

