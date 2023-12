Gen V : Quelles conséquences si les super-héros rejoignent les Sept dans The Boys

La productrice exécutive Michele Fazekas révèle si les fans verront des personnages de Gen V dans The Boys et ce que cela signifie pour leur avenir de super-héros.

L’une des questions récurrentes de la saison 1 de Gen V était de savoir si l’un des jeunes super-héros rejoindrait un jour les Sept, puisque c’est le but d’un grand nombre des élèves de Godolkin University.

S’adressant à TVLine, la productrice exécutive de Gen V, Michele Fazekas, a fait allusion à quelques-uns des adolescents protagonistes de la série rejoignant Homelander en tant que membre des Sept, bien qu’à un coût moral. Ils pourraient bien l’avoir sur la conscience même si la tentation est grande.

« Ce sera toujours la carotte », a-t-elle taquiné, ajoutant : « C’est comme si c’était une chose que vous vouliez, mais la carotte est intéressante parce qu’elle commence à pourrir, et je pense que nos jeunes commencent à le comprendre. – ce qui ne veut pas dire qu’ils ne l’accepteront pas de toute façon. Parce que si vous limitez suffisamment leurs choix, cela commence à paraître plutôt bien. Mais je ne sais pas… c’est une autre chose à laquelle vous voulez être très, très attentif du moment où vous retirez cette carte. »

La première saison de Gen V est directement en corrélation avec les événements de The Boys. Tout au long de la saison, la protagoniste Marie Moreau et ses alliés de l’Université Godolkin ont interagi avec des personnalités comme la députée Victoria Neuman et la PDG de Vought International Ashley Barnett, tout en découvrant le véritable objectif de l’université en tant que lieu d’étude des métahumains Composé V.

Pendant ce temps, les intrigues secondaires en cours incluaient que les supérieurs de Godolkin développaient un virus capable de tuer des super-héros dans leur établissement « La Forêt » et des métahumains adolescents s’alignant sur les croyances extrémistes des super-héros exprimées par Stormfront et Homelander.

La saison s’est terminée avec l’étudiante Cate Dunlap et l’ancien prisonnier de la Forêt Sam Riordan libérant plusieurs supers expérimentés de la Forêt et Marie et ses amis essayant de les arrêter, seulement pour que Homelander attaque Marie en arrivant sur les lieux. La saison s’est terminée avec Vought décrivant Cate et Sam comme les héros tout en enfermant Marie, ainsi qu’un teaser post-générique de Billy Butcher découvrant la Forêt par lui-même.

Gen V reviendra prochainement pour une saison 2, en attendant, un premier trailer pour la saison 4 de The Boys été dévoilé ce week-end, il est à voir ici.

