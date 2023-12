The boys saison 4 : Politique, démocratie, et division (teaser)

Alors que la série Gen V a fait sensation et liaison avec sa série mère, The boys se dévoile dans un premier teaser pour sa quatrième saison.

A l’occasion de la CCXP à Sao Polo au Brésil, la plus grande convention de comics au monde, les studios du géant du e-commerce ont offert aux fans présents, et online, deux affiches et un premier aperçu de la très attendue quatrième saison de la série dramatique à succès The Boys, arrivera sur Prime Vidéo en 2024.

Une quatrième saison de The Boys qui semble se présenter sous le signe de la politique et des rapports de pouvoirs, qu’ils soient surnaturels ou institutionnels, avec une critique de l’idée démocratique.

Sur fond d’images de nos héros, on peut voir défiler des gens visiblement fondamentalement opposés, manifestant leurs soutiens à Starlight ou Homelander. Des foules opposées qui sombrent dans la violence, ce qui semble bien arranger notre grand méchant Homelander.

On peut aussi voir dans ces images l’apparition d’une nouvelle : Truthbomb, ainsi que d’autres sups aux pouvoirs particuliers dans des scènes d’actions, toujours aussi trash, comme le veut la série.

Dans la quatrième saison, le monde est au bord du gouffre. Victoria Neuman est plus proche que jamais du bureau ovale, et sous la coupe musclée de Homelander qui consolide son pouvoir. Butcher, qui n’a plus que quelques mois à vivre, a perdu le fils de Becca ainsi que son poste de leader des Boys. Le reste de l’équipe en a assez de ses mensonges. Face à des enjeux plus élevés que jamais, ils doivent trouver un moyen de travailler ensemble et de sauver le monde avant qu’il ne soit trop tard.

The Boys met en vedette Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit et Cameron Crovetti. La quatrième saison accueillera Susan Heyward, Valorie Curry et Jeffrey Dean Morgan.

La saison 4 de The Boys est prévu pour 2024.

The boys saison 4 : Teaser CCXP



crédit photo : amazon prime Studios