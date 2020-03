Spider-Man 3 : Charlie Cox de retour en Daredevil ?

Une nouvelle rumeur annonce que Charlie Cox pourrait reprendre son rôle de Matt Murdock / Daredevil dans Spider-Man 3.

Est-ce-que Marvel va rappeler Charlie Cox pour qu’il reprenne son rôle de Daredevil de la série Netflix dans le MCU ? C’est la nouvelle rumeur qui circule par rapport au prochain film Spider-Man.

Pour le moment, le tournage de Spider-Man 3 est toujours prévu pour cet été. Si le coronavirus est dissipé d’ici là, les productions de films et de séries devraient revenir à la normale.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose du film puisque Marvel reste très discret à ce sujet mais cela n’empêche pas les rumeurs de circuler. La dernière rumeur en date vient de Kevin Smith et elle concerne le retour de Charlie Cox en Daredevil.

Dans son podcast Fatman Beyond, qu’il co-présente avec Marc Bernardin, Smith a parlé de cette rumeur à propos de l’apparition de Matt Murdock dans Spider-Man. Il servirait d’avocat à Peter Parker qui pourrait bien avoir besoin de se défendre devant la justice après la façon dont s’est terminé Far From Home.

Smith déclare : « J’ai entendu une autre bonne. Avez-vous entendu dire que Spider-Man, le nouveau film de Spider-Man, aurait un avocat ? Charlie Cox, ils font venir Matt Murdock. C’est la rumeur en ligne et ils disent que Marvel se demande comment ça a fui. »

Quand la rumeur s’est répandu encore plus, Smith a tweeté qu’il n’avait aucune information directe et qu’l a lu cette rumeur sur le net comme tout le monde. Il faut noter que Kevin Smith n’a pas d’autorité chez Marvel, il agit ici en simple fan mais il a participé à amplifier cette rumeur.

La série Daredevil, comme les autres séries Marvel de Netflix, a été annulée en 2018 après 3 saisons. Ce serait assez incroyable de faire venir Charlie Cox sur le grand écran par ce que même si techniquement, les séries Netflix se déroulaient dans le MCU, elles étaient très à part, dans leur propre bulle.

Prenez cette information avec prudence. Pour savoir si Charlie Cox reviendra dans le rôle de Daredevil, il faudra attendre l’annonce officielle de Disney et Marvel Studios.

Source : Fatman Beyond via Movieweb / Crédit ©Netflix