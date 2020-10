Spider-Man 3 : Non, Tobey Maguire et Andrew Garfield n‘ont pas signé

Contrairement aux rumeurs qui circulent, Tobey Maguire et Andrew Garfield n‘ont pas signé pour apparaitre aux côtés de Tom Holland dans Spider-Man 3.

Les fans de Spider-Man n’auront pas encore de Spider-verse en live-action, du moins pas pour le moment. Sony a déclaré que les récentes rumeurs entourant Spider-Man 3, en particulier le casting de Tobey Maguire et Andrew Garfield, ne sont pas vraies. Cela survient alors que Tom Holland, l’actuel Peter Parker, se prépare à reprendre le rôle une fois de plus sur grand écran.

Récemment, des informations se sont répandues suggérant que Tobey Maguire, qui a joué Spider-Man dans la trilogie de Sam Raimi et Andrew Garfield, qui l’a joué dans les films The Amazing Spider-Man, étaient sur le point de revenir pour le Spider-Man 3 actuellement sans titre. Sony Pictures est intervenu pour désamorcer la situation. Un représentant du studio a déclaré : « Ces rumeurs ne sont pas confirmées. »

On peut lire cette déclaration de plusieurs façons car Sony ne nie pas non plus complètement. Dire que ce n’est pas confirmé ne veut pas dire que ça n’arrivera pas du tout. Cela peut encore arriver dans la suite à venir. C’est juste que les acteurs n’ont pas officiellement signé pour le projet. Mais il y a de bonnes raisons de penser que Sony se dirige vers une réunion des différentes versions de Spider-Man.

Avec Jamie Foxx qui reprend son rôle d’Electro et le retour de J. Jonah Jameson (JK Simmons) dans l’univers, Sony ouvre cette possibilité d’avoir plusieurs Spider-Man. On sait également que le multiverse sera très présent, surtout avec Doctor Strange qui sera dans le film.

Tobey Maguire a joué le rôle dans Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) et Spider-Man 3 (2007). Après que les plans pour Spider-Man 4 soient tombés à l’eau, Sony a rebooté la franchise avec The Amazing Spider-Man en 2012. Andrew Garfield a endossé le rôle principal et l’a repris une fois de plus dans The Amazing Spider-Man 2 en 2014. Il n’aura pas eu de troisième film.

Le prochain film avec Tom Holland sera à nouveau réalisé par Jon Watts et est prévu – pour le moment – en décembre 2021.

Source : ET Canada / Crédit ©Sony