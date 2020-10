Spider-Man 3 : Tom Holland a reçu le scénario sur iPad, puis casse la tablette !

Tom Holland révèle qu’il a reçu le scénario de Spider-Man 3 mais casse l’iPad sur lequel il se trouvait.

La production de Spider-Man 3 est enfin en route. Tom Holland est récemment arrivé à Atlanta pour commencer le tournage et l’acteur est excité à l’idée de reprendre le rôle. On sait très peu de chose pour le moment sur le film et Tom Holland, connu pour être gaffeur, fait tout pour protéger ce qu’il sait dessus.

Holland a partagé une vidéo sur son Insta Story de lui-même ouvrant le paquet et révélant l’iPad. Holland étant maladroit (ironique pour l’interprète de Spider-Man), il a également «cassé» l’appareil après l’avoir ouvert. Il semble qu’il ait peut-être seulement cassé la coque de l’appareil, à moins que ce soit une farce de l’acteur qui a l’habitude de faire l’idiot en ligne.

« Je viens juste de rentrer chez moi, je suis à Atlanta et je viens de recevoir un colis », dit Holland dans la vidéo qui a été repostée sur Twitter par un.e fan. « Ce package est un iPad, et sur cet iPad il y a un script, et ce script est Spider-Man 3. Je suis donc sur le point de découvrir ce que je vais faire au cours des cinq prochains mois. Je ne vous dirais rien à ce sujet parce que j’ai appris ma leçon. »

Holland s’interrompt au milieu de la phrase en pensant qu’il a peut-être cassé l’iPad. « Oh merde. Je viens de casser cet iPad, » dit-il. « Euh, d’accord, je vais le lire maintenant et j’ai hâte. Je vous parlerai bientôt. »

i love tom holland pls pic.twitter.com/QCpZfF1P3n — Jade (@emobuckybarnes) October 26, 2020

Il semble que même s’il a cassé une partie de la tablette, Holland a pu se mettre à lire le scénario

En plus de Tom Holland, on s’attend à ce que Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon et Tony Revolori soient de retour. Il est également dit que J.K. Simmons reviendra aussi en J. Jonah Jameson et Jamie Foxx reprendra son rôle d’Electro de The Amazing Spider-Man 2. Benedict Cumberbatch), alias Doctor Strange sera aussi à l’affiche du film

Toujours réalisé par Jon Watts, Spider-Man 3 sortira en décembre 2021.

Source : Coming Soon / Crédit ©Marvel/Sony