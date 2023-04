Doctor Who : La Drag Queen Jinkx Monsoon rejoint la série

Jinkx Monsoon, double gagnante de l’émission RuPaul’s Drag Race, rejoint la prochaine saison de Doctor Who.

Le TARDIS s’apprête à recevoir une icône du monde des Drag Queen. Jinkx Monsoon, connue pour avoir gagné l’émission RuPaul’s Drag Race deux fois, rejoint la série classique Doctor Who. Pour le moment, rien n’est dit sur le personnage qu’elle incarnera, mais il est dit que le rôle devrait être important.

Jinkx Monsoon n’est pas que la double gagnante de RuPaul’s Drag Race (la saison 5 et All-Star 7), c’est une actrice et chanteuse accomplie qui vient tout juste de terminer de jouer le rôle de Mama Morton dans la comédie musicale Chicago sur Broadway, à New York. Elle devrait également faire le tour du monde avec son spectacle Everything At Stake plus tard cette année.

« Dans une galaxie de comètes et de supernovas, voici la plus grande star de toutes. Jinkx Monsoon est sur une trajectoire de collision avec le TARDIS, et Doctor Who ne sera plus jamais le même », a déclaré le showrunner Russell T. Davies dans un communiqué.

Jinkx a ajouté : « Je suis honorée, ravie et tout à fait excitée de rejoindre ‘Doctor Who!’ Russell T. Davies est un visionnaire et un scénariste brillant – j’ai hâte d’entrer dans l’aventure avec lui et l’équipage ! J’espère qu’il y a de la place dans le TARDIS pour mes bagages. »

Jinkx Monsoon apparaîtra aux côtés de Ncuti Gatwa, qui a déjà rejoint la saison à venir en tant que quinzième Docteur et Millie Gibson qui jouera le rôle de sa camarade, Ruby Sunday.

Avant de voir la nouvelle saison, avec Ncuti Gatwa dans le rôle principal, la BBC diffusera 3 épisodes spéciaux qui accueilleront à nouveau David Tennant (qui incarnera désormais le Quatorzième Docteur) et Catherine Tate qui revient dans le rôle de Donna Noble), un premier aperçu a été dévoilé pendant les fêtes.

Quand Doctor Who reviendra, la série sera disponible sur Disney+ qui a récemment acquis les droits de diffusion mondiale en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande.

Source : EW / Crédit ©BBC