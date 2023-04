Barbie : Une bande-annonce et 24 affiches personnages à découvrir !

Découvrez une bande-annonce ainsi que 24 affiches personnages pour le film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling.

Warner Bros a dévoilé une bande-annonce ainsi que 24 (oui 24) affiches personnages pour le film attendu Barbie réalisé par Greta Gerwig et porté par Margot Robbie dans le rôle principal, accompagné d’un casting impressionant.

Pour le moment, on ne sait toujours pas grand-chose du scénario et si la bande-annonce offre un aperçu de l’univers très coloré du film, l’histoire reste un mystère. Cependant, on peut déjà voir le ton et l’humour du film co-écrit par Gerwig et son partenaire Noah Baumbach.

Voici ce que dit le synopsis : « A Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken. »

Les affiches sont à voir ci-dessous. Pour les voir de plus près, rendez-vous sur le Twitter du film.

Au casting, on trouve Margot Robbie et Ryan Gosling tous deux nommés à l’Oscar, dans les rôles respectifs de Barbie et Ken. Ils donnent la réplique à America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman, Will Ferrell, Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya et Helen Mirren.

Barbie sort le 19 juillet dans les salles de cinéma.

Barbie – Bande-annonce – VF

Barbie – Bande-annonce – VOST