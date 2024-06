The Acolyte : Yoda sera-t-il présent dans la nouvelle série Star Wars ?

La créatrice de la série The Acolyte se confie sur la rumeur qui annonce Yoda et d’autres caméos Star Wars.

Certains fans de Star Wars ont émis l’hypothèse que Yoda pourrait faire une apparition spéciale dans la nouvelle franchise sur Disney+, The Acolyte. Cependant, personne ne devrait espérer une telle apparition.

Avant la sortie de la série sur Disney+, dans une interview avec ComicBook.com, la créatrice Leslye Headland a commenté la spéculation sur le caméo de Yoda. Théoriquement, une apparition serait possible, car Yoda servait de Grand Maître de l’Ordre Jedi lors des événements de l’ère de la Haute République lorsque se déroule The Acolyte.

Cependant, interrogé sur la possibilité que Yoda apparaisse, Headland a répondu que cela ne se produisait pas. Elle a également insinué que Lucasfilm ne lui aurait pas permis d’utiliser le personnage, même si elle l’avait voulu.

Headland a expliqué : « Vous imaginez ? Pouvez-vous imaginer s’ils disaient : « Pas de problème. Vous pouvez utiliser Yoda. Ce n’est pas un souci. Allez-y. » Non, il n’y a pas de [caméo deYoda]. Nous avons des personnages de la Haute République et des personnages de l’Univers Etendu. »

Yoda et d’autres personnages classiques de la franchise n’étaient peut-être pas sur la table pour The Acolyte, mais ce n’était pas un problème pour Headland. La créatrice de la série et showrunner a déjà expliqué que ce qui l’intriguait justement dans un projet se déroulant à l’époque de la Haute République était le manque de personnages classiques de Star Wars. Pour Headland, il était plus intéressant d’explorer un terrain de jeu avec des personnages originaux.

« Il y avait deux raisons pour lesquelles je voulais le situer dans cette période particulière et aussi loin des préquelles », a-t-elle déclaré dans une interview avec Den of Geek. « Premièrement, je ne voulais jouer avec aucun canon. L’autre chose que j’ai aimé dans cette période, c’est le manque de personnages de l’héritage. J’étais trop nerveuse pour les affronter, mais aussi, j’ai l’impression que nous en avons vu beaucoup. [La Haute République] me semblait être un terrain de jeu dans lequel je pouvais facilement sauter. »

La série met en vedette Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Margarita Levieva et Carrie-Anne Moss.

The Acolyte démarre le 5 juin 2024 sur Disney+.

Source : ComicBook.com / Crédit ©Lucasfilm/Disney