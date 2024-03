DC : James Gunn est ouvert à une collaboration avec l’ex Flash Grant Gustin

James Gunn de DC se dit ouvert à une collaboration avec Grant Gustin, connu pour avoir joué The Flash dans la série titulaire de l’Arrowverse.

Alors que Superman est en pleine production, la vision de James Gunn pour l’avenir de l’univers DC fait l’objet de nombreuses spéculations. Au milieu du buzz, une révélation récente a suscité l’intérêt des fans de DC : l’ouverture de Gunn à collaborer avec Grant Gustin, mieux connu pour son interprétation de The Flash dans l’Arrowverse.

Depuis la fin de The Flash l’an dernier, Gustin a joué dans la comédie romantique Puppy Love et sera bientôt vu dans le biopic Operation Blue Eyes dans lequel il incarne Barry Keenan, le cerveau derrière l’enlèvement de Frank Sinatra Jr. Gustin est aussi connu pour ses talents de chanteur et il se consacre également à sa carrière sur scène avec le rôle principal de la comédie musicale sur Broadway Water for Elephants (De l’eau pour les Eléphants).

Avec cela, on se dit que l’acteur a laissé son costume de super-héros derrière lui et aspire à d’autres rôles loin de cet univers après 10 ans à incarner le personnage. Mais récemment, il a confié qu’il serait prêt à reprendre le rôle si James Gunn le lui demandait.

Sur les réseaux sociaux, inquiets que « son talent soit gâché » les fans de Gustin se sont empressés de demander à Gunn de travailler avec lui : « Grant est un gars incroyablement talentueux, qui se produit actuellement à Broadway, je crois, et il ne va absolument pas gaspiller [son talent] simplement parce qu’il ne participe pas actuellement à un projet DC. Mais bien sûr, j’aimerais travailler avec lui à un moment donné. »

“Grant Gustin is an incredibly talented guy, performing now on Broadway, I believe, and is absolutely not going to waste just because he’s not currently in a DC project. But of course I’d love to work with him at some point.” pic.twitter.com/kypDHhmV6Q

