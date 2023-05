The Flash : Grant Gustin est ouvert à l’idée de jouer un autre super-héros

Alors que The Flash arrive à sa fin, Grant Gustin se dit ouvert à l’idée de rejouer Barry Allen ou éventuellement un autre super-héros.

Aujourd’hui, après 9 ans à jouer l’un des super-héros les plus aimés de DC, Grant Gustin va raccrocher sa combinaison de Flash. En effet, la CW diffusera cette nuit le dernier épisode de la série de l’Arrowverse. Mais est-ce que la fin de The Flash signifie la fin de Grant Gustin dans la peau d’un super-héros ?

L’acteur s’est récemment confié dans une interview à EW sur son futur en tant que super-héros. Dans un premier temps, si c’est la fin pour lui en tant que Barry Allen, il n’est pas fermé à l’idée de reprendre le rôle un jour. Il se dit même ouvert à en jouer un autre

« Je ne vais pas dire que je raccroche pour de bon », a déclaré Gustin. « Je n’ai aucune idée de ce que l’avenir nous réserve. Et même en dehors de Flash – tant de gens me demandent ce que j’aimerai faire à la fin de ce chapitre, et comment je ne voudrais probablement plus refaire des choses de super-héros, mais non, J’ai grandi en tant que fan de ce genre. J’adore ce genre, j’adore les trucs de science-fiction, j’adore les trucs de super-héros, donc je serais prêt à refaire n’importe quoi de super-héros, Flash ou autre chose, tant que c’était un personnage qui me stimule. Honnêtement, j’aimerais que quelqu’un m’appelle à propos de quelque chose lié à Flash à un moment donné. »

Gusti est très conscient qu’après ne décennie à jouer ce personnage, il lui sera lié pour le reste de sa carrière. Il est conscient de l’héritage : « Peu importe que je remette le costume ou non – et j’adore ça – je serai associé au personnage pour le reste de ma vie », a déclaré l’acteur. « Peu importe ce que je fais d’autre dans ma carrière, ce sera probablement la chose pour laquelle je serai le plus reconnu, juste à cause de l’impact du personnage dans le costume. Et cela n’a rien à voir avec moi. C’est juste le personnage. Donc, si quelqu’un veut m’appeler à propos de Flash, je décrocherai le téléphone et je l’écouterai. »

Un peu à l’image de John Wesley Shipp qui a joué le personnage dans les années 90, puis est revenu dans la série de l’Arrowverse, on image bien Gustin éventuellement revenir dans plusieurs années et passer le flambeau à une plus jeune génération. L’implication de Shipp dans The Flash a vraiment compté pour Gustin il est espère avoir le même impact plus tard.

Non seulement Shipp a joué Henry Allen, le père de Barry, mais il a aussi incarné deux versions de Flash : « John a été incroyable dès le départ – certaines de mes scènes préférées de la série à ce jour sont les trucs de Barry et Henry des saisons 1 et 2 », dit Gustin. « Et puis il a fait tellement de choses incroyables comme Jay Garrick et puis nous avons vu son Barry Allen. Je suis tellement reconnaissant de la façon dont il m’a traité et du respect qu’il m’a montré, du soutien qu’il m’a apporté. Il a toujours été l’une de mes personnes préférées à voir dans un scénario et à savoir que j’allais travailler avec lui, donc pour pouvoir essayer d’être à sa hauteur et être ce qu’il était pour moi pour quelqu’un d’autre dans l’avenir est quelque chose que je prendrais très au sérieux, sachant l’impact qu’il a eu sur moi. »

Et si l’acteur à une opportunité de jouer un autre super-héros, ses envies sont vers un personnage bien aimé de Marvel qui a déjà eu multiples visages (et voix) : Spider-Man. « Je sais que c’est Marvel et pas DC, mais Spider-Man a toujours été quelque chose que j’aime ». Il a conscience qu’il est trop vieux mais il se voit bien rejoindre les rangs des acteurs qui ont joué le personnage emblématique.

« Rien que de voir le personnage de Jake Johnson et le personnage de Chris Pine dans ces films, deux acteurs que j’adore, s’il y avait jamais un [projet] de live action où je pourrais jouer une [version] plus âgée…mais ils l’ont aussi fait dans le film de Tom Holland avec deux autres de mes acteurs préférés, Andrew Garfield et Tobey Maguire. »

Le final de The Flash sera diffusé ce soir sur la CW.

Source : EW / Crédit ©CW