Marvel : Les studios en pleine crise ? Kang remplacé par Dr Doom ? Les Avengers OG de retour ?

Les studios Marvel seraient en pleine crise et il se murmure que Kang le Conquérant de Jonathan Majors pourrait être remplacé par Dr Doom en méchant.

Un nouveau rapport a révélé les détails d’une année tumultueuse pour Marvel Studios, qui a eu un impact sur la réalisation de nombreux projets récents et à venir dans l’univers cinématographique Marvel.

Marvel Studios a lancé le MCU avec Iron Man en 2008 et a connu une longue période de popularité, produisant succès après succès, qui a culminé avec le doublé épique de Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame en 2018 et 2019, respectivement. Malheureusement, après un trop plein de contenus et l’expansion de l’univers sur Disney+, Marvel Studios a été confronté à une série de problèmes très médiatisés, qui ont tous été mis en lumière.

Cette semaine, Variety a publié un article faisant plusieurs révélations explosives concernant l’état actuel du MCU. Principalement axé sur les retombées de l’arrestation de Jonathan Majors pour des allégations d’agression en mars 2023, qui ont mis en péril son avenir en tant que Kang le Conquérant, le rapport met également en lumière les problèmes dans les coulisses de plusieurs projets récents du MCU tels que She-Hulk : Avocate, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et Blade. Cela survient après des mois de critiques adressées à Marvel Studios pour le manque de qualité des effets visuels, les scripts ternes et les retards massifs repoussant plusieurs projets très attendus.

Kang remplacé par Dr Doom ?

L’un des changements les plus importants dont Variety rapporte que Marvel Studios a discuté était le remplacement de Kang le Conquérant par un autre super-vilain de haut niveau de Marvel Comics, suggérant que des plans auraient pu être en place pour introduire Doctor Doom au lieu de Kang. Doctor Doom est souvent considéré comme un adversaire des Quatre Fantastiques et des Avengers, et la rumeur dit qu’il ferait ses débuts dans le prochain reboot des Quatre Fantastiques de Marvel Studios. Ces plans ne se sont évidemment pas concrétisés, car « tout changement entraînerait ses propres maux de tête » en raison du fait que Majors a déjà été établi comme une pièce cruciale dans la machine de la Saga Multivers.

La saison 2 de Loki qui a démarré le 5 octobre, a vu Jonathan Majors de retour en tant que nouveau variant de Kang le Conquérant : Victor Timely. Malgré la disparition apparente du personnage dans l’épisode 4, Variety rapporte que le final de la saison 2 de Loki fera de Kang la star titulaire et le méchant de Avengers : The Kang Dynasty de 2026. Cela suggère que les deux derniers épisodes de la saison 2 de Loki révéleront des informations cruciales pour l’avenir du MCU et marqueront le retour de Kang lui-même.

Mais les studios chercheraient à s’éloigner de Majors. Variety a rapporté que Marvel Studios attendaient de voir comment les choses se passeraient après l’arrestation de Majors, en attendant le verdict d’un procès avant de décider de l’avenir de l’acteur dans la franchise. Néanmoins, l’accueil et les performances décevants d’Ant-Man et la Guêpe : Quantumania ont conduit Marvel Studios à discuter sérieusement de la modification de la saga Multiverse, quels que soient les problèmes juridiques de Majors. Le fait que Quantumania n’ait pas marché aussi bien que Marvel Studios l’espérait signifie que de futurs projets mettant en vedette Kang pourraient emboîter le pas, ce qui sera sûrement une inquiétude pour le studio.

Des problèmes pour The Marvels et Quantumania précipité

Prévu dans les salles la semaine prochaines, The Marvels, marquant le retour de Brie Larson, Teyonah Parris et Iman Vellani en tant que trois super-héros cosmiques aurait aussi eu son lot de problèmes en coulisses, comme le révèle le rapport de Variety. The Marvels a subi quatre semaines de reshoots pour « apporter de la cohérence à un scénario enchevêtré », a coûté plus de 250 millions de dollars à produire et est seulement en bonne voie pour un lancement entre 75 et 80 millions de dollars au box-office. La réalisatrice Nia DaCosta est également curieusement passée à un autre projet, Hedda, des mois avant la fin de la post-production de The Marvels, ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour la prochaine aventure.

Et parce que The Marvels a fait l’objet de plusieurs reports de date de sortie, le film a dû échanger sa place avec Ant-Man et la Guêpe: Quantumania au début de l’année. Cela signifiait que la suite d’Ant-Man de Peyton Reed avait été avancée de plusieurs mois, car elle était jugée plus avancée que The Marvels, mais cela a mis une pression inutile sur les artistes VFX et ceux qui ont travaillé sur la post-production du film. Malheureusement, cela a conduit à de nombreuses scènes d’Ant-Man et la Guêpe : Quantumania manquant tout simplement de la qualité que les téléspectateurs attendaient de Marvel Studios, aboutissant à une série de critiques adressées au studio.

WandaVision et She-Hulk : Des effets spéciaux créés après leur lancement

Les problèmes des studios Marvel ne se sont pas concentrés uniquement sur les longs métrages récents du studio, car plusieurs projets créés pour Disney+ ont également souffert de l’augmentation de la production de contenu et des problèmes en coulisses. Notamment, Variety pointe WandaVision et She-Hulk : Avocate de la phase 4 comme deux excellents exemples, notant que certains effets visuels finaux des deux projets ont été insérés dans les séries après leurs débuts sur Disney +, ce qui signifie que les scènes étaient modifiées même pendant la mise en ligne des épisodes.

Et en parlant de She-Hulk, la série était bien différente à l’origine. Sortie sur Disney+ en août 2022, elle a présenté au public Jennifer Walters de Tatiana Maslany, une avocate qui devient She-Hulk après avoir été exposée au sang de son cousin, Bruce Banner. Cette transformation initiale a été présentée dans le premier épisode, mais Variety rapporte que ce n’était pas le plan initial. Dans l’arc original, She-Hulk n’aurait pas connu sa première transformation avant l’épisode 8, soit l’avant-dernier épisode de la série. Il s’agissait d’un grave manque de surveillance du script chez Marvel Studios et a conduit les équipes VFX à résoudre le problème en post-production, faisant ainsi avancer la scène dans le premier épisode de la série.

Blade a failli ne pas être la star de son propre film

Un projet qui a connu (et connait encore) une période de pré-production bien plus tumultueuse que la plupart des autres est le reboot de Blade, qui devrait mettre en vedette Mahershala Ali, dans le rôle titulaire. Blade a été officiellement annoncé par Kevin Feige au SDCC en 2019, mais depuis lors, le projet est passé par deux réalisateurs, cinq scénaristes, un arrêt de production peu de temps avant le tournage et des craintes qu’Ali ne s’en aille.

Variety rapporte qu’à un moment donné, Blade devait être un « récit mené par des femmes et rempli de leçons de vie », Blade lui-même n’occupant pas la place principale. De toute évidence, cela devait changer, car Mahershala Ali devrait être la star de ses débuts officiels dans le MCU. Il était apparemment à deux doigts de quitter le projet.

Un retour des Avengers originaux possible ?

Aucun de ces problèmes n’est passé inaperçu chez Marvel Studios et Disney, le PDG de Disney, Bob Iger, notant même que l’augmentation du contenu sur Disney+ « a dilué la concentration et l’attention ». Cela a conduit à des discussions majeures au sein des studios Marvel, dont une qui envisageait de ressusciter et de réunir l’équipe Avengers originale du MCU. Cela aurait impliqué de ramener d’entre les morts Iron Man de Robert Downey Jr. et Black Widow de Scarlett Johansson mais cela aurait un prix de ramener ces stars de haut niveau. Bien que Marvel Studios ne se soit pas engagé dans cette idée, ce serait un moyen infaillible de raviver la passion dans le MCU.

Repartir sur de bonnes bases ne sera pas une tâche facile pour les studios qui a du pain sur la planche.

Source : Variety / Crédit ©Disney/Marvel Studios