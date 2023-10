Loki saison 2 : Un épisode 4 brutal avec des morts majeures (spoilers)

L’épisode 4 de la saison 2 de Loki fait plusieurs victimes, dont des personnages majeurs. Spoilers.

Une fois de plus, les studios Marvel montrent qu’ils n’ont aucun scrupule à tuer des personnages de manière inattendue. Le quatrième épisode de la saison 2 de Loki n’a pas tué un, pas même deux, mais une tonne de personnages, dont certains majeurs… (jeu de mots), car Victor Timely, joué par Jonathan Majors n’est pas sorti vivant de l’épisode, du moins, il semble en apparence y avoir laissé sa peau.

Un autre personnage qui n’est pas sorti vivant de l’épisode, du moins il semble que ce soit le cas, n’est autre que Miss Minutes. Alors, que va-t-il se passer ? La saison 2 de Loki vient-elle de tuer ses plus grands antagonistes en un seul épisode ?

Cet épisode de Loki compte aussi beaucoup d’autres morts et la première à y passer n’est autre que le général Dox et ses agents rebelles du TVA. Détenus prisonniers par le TVA après que leur plan ait été contrecarré, le général Dox et ses associés sont assis dans une cellule de détention portant des colliers temporels du TVA, attendant de voir ce que l’avenir leur réserve.

Lorsque Renslayer leur propose de la suivre et de reconstruire le TVA, en échange d’une nouvelle vie sur l’Eternel Flux Temporel, le général Dox et ses amis refusent, s’en tenant à leurs principes. En réponse, Renslayer assemble un cube qui les écrase tous ensemble, hurlant à l’agonie alors qu’ils périssent dans une petite boîte. Peu de temps après, Brad qui est du côté de Renslayer, tue un autre agent avec un bâton d’élagage.

Les dernières « morts » majeures de l’épisode (on met des guillemets car on ne peut pas dire avec certitude qu’elles vont rester) surviennent plus tard. Une partie du plan d’OB consiste à redémarrer l’ensemble du système TVA pour permettre l’utilisation de la magie au sein du siège. Lorsque cela se produit, Miss Minutes commence à buguer et finit ses jours en disant à Victor Timely : « Tu ne seras jamais lui ». Peu de temps après, le système fraîchement redémarré, Sylvie utilise sa magie sur Brad, le forçant à élaguer Renslayer et à lui donner au moins un avant-goût de vengeance.

Alors que l’épisode touche à sa fin et que l’équipe de TVA discute de qui devrait se rendre dans le xx pour tenter de réparer la temporalité en installant le Cœur Temporel, Victor Timely intervient et se porte volontaire. Après s’être habillé et avoir franchi la porte, Victor est presque instantanément désintégré par les radiations à l’extérieur.

Mais ce n’est pas tout, puisque l’escapade de Victor a provoqué une explosion du flux temporel qui semble avoir détruit complètement le TVA, condamnant Loki, Sylvie et leurs alliés du TVA au même sort que Victor Timely. Bref, Loki semble être mort…encore une fois.

À plus grande échelle, l’explosion du Cœur Temporel a des implications encore plus terrifiantes pour le reste du MCU parce que c’était la seule chose qui contrôlait l’Eternel Flux Temporel et empêchant tout de sombrer dans le chaos temporel.

Il ne reste plus que deux épisodes avant la fin de la saison 2 de Loki.

