Les Quatre Fantastiques : Le scénariste d’Avatar 2 rejoint le film

Marvel engage Josh Friedman, le scénariste d’Avatar 2 et développeur de la série Snowpiercer, pour écrire Les Quatre Fantastiques.

C’est un changement de ton qui s’annonce pour Les Quatre Fantastiques. Josh Friedman, qui a travaillé sur Avatar: La Voie de L’Eau et a développé la série Snowpiercer, a été sollicité pour écrire le scénario des Quatre Fantastiques de Marvel Studios qui sera réalisé par Matt Shakman (WandaVision).

Jeff Kaplan et Ian Springer étaient les scénaristes précédents du projet, et l’embauche de Friedman signale potentiellement un changement de ton pour l film. En effet, Kaplan et Springer sont des scénaristes connus pour leurs scénarios de comédie, notamment le film à venir K-Pop Lost in America avec Rebel Wilson.

Les Quatre Fantastiques font partie des héros Marvel les plus emblématiques des comics qui ont déjà été adaptés sur grand écran, c’est donc une équipe que le grand public connaît bien. L’acquisition par Disney de 20th Century Fox et de ses propriétés leur a finalement permis de rejoindre le MCU, bien que le studio reste très secret sur ses plans concernant les personnages.

Écrit par l’éditeur Stan Lee et dessiné par Jack Kirby, Les Quatre Fantastiques a donné naissance à Reed Richards, un scientifique dévoué à son travail et qui n’a pas peur de repousser les limites de la science; Sue Storm, sa petite amie devenue épouse; Johnny Storm, tête brûlée et frère de Sue; et Ben Grimm, le meilleur ami costaud de Richards. Après un voyage non autorisé dans l’espace et irradiés de rayons cosmiques, ils deviennent respectivement les héros Mr. Fantastic, Invisible Woman, the Human Torch et The Thing.

De toute évidence, la plus grande question entourant actuellement le film est de savoir quels acteurs joueront les quatre héros de l’équipe. John Krasinski a brièvement joué Reed Richards / Mr. Fantastic dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais on ne sait pas si ce caméo deviendra un rôle à part entière. Quant au reste de l’équipe, cela est toujours un grand point d’interrogation, mais les castings seraient en cours.

Les Quatre Fantastiques sort le 6 novembre 2024.

Source : THR / Crédit ©Marvel