Marvel : Le futur de Jonathan Majors dans le MCU reste incertain

Jonathan Majors fait face à un avenir incertain dans le MCU alors que les studios Marvel délibéreraient sur son sort à la suite des accusations d’agression.

L’avenir de Jonathan Majors au sein de l’univers cinématographique Marvel est actuellement en suspens, et Marvel Studios serait en train de peser ses options à la suite des récentes accusations de violences domestiques de l’acteur de Ant-Man et la guêpe Quantumania.

Selon Jeff Sneider du podcast The Hot Mic, les dirigeants de Marvel Studios délibèrent sur les prochaines étapes à suivre après l’arrestation très médiatisée de Majors, qui a conduit l’acteur à être interpellé pour voies de fait et harcèlement.

De toute évidence, le studio n’a pas encore pris de décision à ce sujet. « J’ai entendu dire que Marvel n’avait pris aucune décision concernant Jonathan Majors, mais ils ont rencontré ou parlé à son agent pour discuter des options potentielles à l’avenir », a déclaré Sneider.

Majors a été arrêté à New York le 25 mars dernier alors que sa petite amie et lui rentraient chez eux d’un bar de Brooklyn. La star de Quantumania est accusée d’avoir agressé physiquement la jeune femme interrogée à la suite d’une confrontation présumée, qui l’a amenée à être soignée dans un hôpital local pour des blessures mineures à la tête et au cou. Majors a ensuite été interpellé et a reçu une date d’audience en mai pour donner suite à l’affaire.

Par l’intermédiaire de son équipe juridique, Majors a émis un démenti véhément, affirmant que sa petite amie traversait un épisode émotionnel, et il a été rapporté plus tard que l’acteur lui-même avait appelé les secours, ce qui avait conduit la police de New York (NYPD) à se présenter et finalement à le mettre en garde à vue. Le 30 mars, l’avocat de Majors a révélé de prétendus SMS de sa petite-amie dans le but de prouver l’innocence de Majors.

Kang est censé être le principal antagoniste de la phase en cours ainsi que la prochaine avec Avengers Kang Dynasty qui doit sortir en mai 2025. Après son apparition dans Quantumania, Majors devrait ensuite figurer dans la saison 2 de la série Disney+ Loki, où il jouera un autre variant de Kang. La saison 2 de Loki devait commencer à être diffusée sur le service de streaming de Disney cet été.

