The Mandalorian saison 2 : Connexion majeure à Un Nouvel Espoir (spoilers)

Le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian contient une connexion majeure au film Star Wars : Un Nouvel Espoir. Spoilers.

Comme déjà dévoilé il y a quelques jours, le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian contient quelques easter eggs Star Wars et des connexions directes au film Star Wars Un Nouvel Espoir. L’épisode voit notre cher Mandalorien retourner sur Tatooïne avec l’Enfant à la recherche d’un autre Mandalorien.

Tatooine est évidemment une destination majeure dans l’univers de Star Wars et dans le film Un Nouvel Espoir, quand C-3PO et R2-D2 arrivent sur cette planète, ils passent devant un énorme squelette d’une créature. Les spectateurs ont découvert plus tard qu’il s’agissait de la carcasse d’un Dragon Krayt et dans The Mandalorian, on peut en voir un vivant qui est le méchant à abattre dans le premier épisode.

Dans le jeu de cartes Star Wars sorti en 1996, une des cartes se nomme « Krayt Dragon Howl » ce qui est une référence à Obi-Wan qui crie pour effrayer les Tuskens dans Un Nouvel Espoir. Le maître Jedi imitait le son d’un dragon Krayt, un fait qui a été mentionné dans la novélisation d’Un Nouvel Espoir. Maintenant, les fans de Star Wars comprennent pourquoi les Tuskens avaient si peur de ce cri d’Obi-Wan Kenobi, car ils ne voulaient pas voir apparaître un dragon Krayt.

L’épisode de The Mandalorian fait en sorte d’humaniser les Tuskens qui partagent un ennemi en commun avec la communauté de Cobb Vanth. Ils n’ont pas d’autre choix que de s’unir pour abattre le dragon.

À la fin de l’épisode, les Tuskens sortent une perle des entrailles de la bête géante et ils la célèbrent. Dans l’univers de Star Wars, les perles sont incroyablement précieuses et peuvent également être utilisées pour les sabres laser. Cependant, utiliser une partie de la perle Krayt Dragon pour configurer un nouveau sabre laser est plutôt difficile et demande beaucoup de temps et d’efforts. La perle est présentée dans les jeux vidéo Star Wars: Knights of the Old Republic et Star Wars: The Old Republic, ainsi que de nouveaux canons, notamment le livre Heir to the Jedi, et maintenant The Mandalorian.

Ce premier épisode de saison 2 prouve que Jon Favreau et Dave Filoni s’inspirent de la profonde tradition de Star Wars pour raconter leurs nouvelles histoires et ont vraiment le sens du détail.

The Mandalorian est diffusé le vendredi sur Disney+.

Crédit ©Disney+