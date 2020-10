The Mandalorian saison 2 : Apparition surprise dans le premier épisode (spoilers)

Le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian dévoile une apparition surprise. Spoilers.

Le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian est disponible depuis hier et comme les fans de la franchise ont pu remarquer, il était plein de clin d’œil au film de 1977. Il y avait un aperçu de ce qui ressemblait à R5-D4, le droïde défectueux que l’oncle de Luke Skywalker a tenté d’acheter à Jawas dans Un Nouvel Espoir, qui est également apparu dans la saison 1.

Il y avait aussi une bataille avec un dragon krayt qu’on aperçoit dans Un Nouvel Espoir quand C-3PO passe à côté du squelette d’une telle créature sur une dune de sable. Mais les éléments les plus intrigants et pertinents étaient des références, et probablement un aperçu, du chasseur de primes emblématique Boba Fett.

Tout d’abord, Mando se rend à Tatooine et rencontre Marshall Cobb Vanth (Timothy Olyphant), un personnage introduit pour la première fois dans le livre de Star Wars Aftermath. Vanth porte ce qui semble être l’armure caractéristique de Boba Fett, bien que fortement abimée, mais le jetpack fonctionne encore.

Vanth explique qu’il a acheté l’armure à un groupe de Jawas, ce qui suggère qu’ils l’avaient récupérée après la mort de Boba Fett dans la fosse de Sarlacc dans Le Retour du Jedi. Mais à la fin de l’épisode, on peut voir Temuera Morrison – qui a joué Jango Fett dans les préquelles – et qui joue désormais probablement Boba Fett dans la série. Ce Boba marqué au visage porte une tenue sombre et regarde Mando partir avec son armure.

On présume alors que Boba s’en est sorti et qu’il s’est retiré sans rien dire, laissant Varth utiliser son armure en tant que shérif.

On attend de voir l suite de la saison pour avoir des réponses sur Boba Fett.

The Mandalorian, c’est le vendredi sur Disney+.

Crédit © Disney+

