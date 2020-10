Justice League Dark : Des détails du film annulé de Guillermo del Toro auraient fuité

Des détails du film Justice League Dark que Guillermo del Toro aurait dû réaliser ont fui sur la toile.

Il y a quelques années Guillermo del Toro préparait un film Justice League Dark qui n’a finalement pas vu le jour. Aujourd’hui, de nouveaux détails sur le scénario ont fait surface. Justice League Dark – également appelé Dark Universe – était un film de super-héros teinté d’horreur qui associait des personnages comme Zatanna, Deadman et John Constantine dans une bataille contre la magie noire dans l’univers DC.

Le projet a été conçu par del Toro et a changé de mains à plusieurs reprises. Aujourd’hui, Justice League Dark serait en développement chez HBO Max en tant que série télévisée produite par J.J. Abrams avec Zatanna et Constantine comme personnages principaux.

Le film de Del Toro était aussi apparemment grandement centré sur Constantine. Selon Murphy’s Multiverse, qui aurait mis la main sur le scénario, le film aurait vu l’anti-héros se détacher d’un célèbre groupe de super-héros surnaturels appelé Shadowpact, Black Orchid, the Phantom Stranger et Pandora faisant partis de ce groupe. En quittant le groupe, John forme son propre groupe, la Justice League Dark, qui incorpore des personnages comme Deadman, Etrigan the Demon, Swamp Thing et Zatanna.

La JLD part à la rechercher des livres de la vie et de la mort, dans l’espoir de les protéger pour qu’ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Bien sûr, Floronic Man, Johnny Appleseed et Klarion the Witch Boy cherchent justement à être ces mauvaises mains.

Après une confrontation finale chaotique qui laisse apparemment Klarion, Floronic Man, Swamp Thing et John Constantine pour morts, l’équipe revient à sa vie normale, mais une scène finale (ou peut-être une scène post-crédits ?) dans laquelle John apparaît, révèle qu’il a apparemment trompé la mort et espère recruter Deadman pour reconstituer le groupe.

Le film aurait aussi été rempli d’apparitions par des personnes comme Detective Chimp et Animal Man, et aurait été le film le plus explicitement mystique que DC ait réalisé à ce jour.

Source : Murphy’s Multiverse / Crédit ©DR/DC