The Last of Us saison 2 : La production est prête à reprendre une fois les grèves terminées

Neil Druckmann, le créateur de The Last of Us, semble confirmer ce que le showrunner Craig Mazin a récemment affirmé et va même plus loin. La saison 2 est très avancée et elle est prête à entrer en production une fois les grèves des acteurs et des scénaristes terminées.

Etant donné le rapide succès de la saison 1, la série a reçu le feu vert pour une deuxième saison alors que la série était encore à l’antenne, montrant l’immense confiance de HBO dans la série. Étant donné que la première saison a adapté l’intégralité du premier jeu, cela signifie naturellement que la deuxième saison commencera au moins à adapter le deuxième jeu. Le deuxième jeu étant beaucoup plus long et plus dense, il devrait être couvert sur plusieurs saisons, ce qui pourrait donner lieu à quatre saisons au total.

Cela dit, la grève de la WGA (le syndicat des scénaristes) a commencé début mai et a contraint les scénaristes à arrêter de développer des scénarios pour les films et les séries sur lesquels ils travaillaient. Tous les progrès ont été interrompus dans la saison 2 de The Last of Us, une série qui ne devrait pas revenir avant 2025.

Les fans craignaient que la grève ne repousse encore plus la série, car on supposait qu’une fois la grève terminée, ils devraient continuer à développer la saison. Cependant, ce n’est apparemment pas vraiment le cas. Le créateur de The Last of Us a déclaré à Entertainment Weekly que toute la deuxième saison était « prête à démarrer » dès la fin de la grève. Neil Druckmann a spécifiquement déclaré que la saison était définie, donc toute la saison devra probablement être cimentée sous forme de script avant de pouvoir réellement tourner.

La saison 2 de The Last of Us était également en train de recruter des acteurs pour des rôles, notamment celui d’Abby, un personnage important du deuxième jeu. Reste à savoir s’ils ont réellement trouvé celle qui incarnera Abby. (Selon Mazin, c’est presque signé). Quoi qu’il en soit, il semble que les choses avancent assez rapidement et si les grèves se terminent bientôt, il y a peut-être une chance que la saison 2 soit encore dans les délais initiaux pour une diffusion en 2025.

