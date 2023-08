The Last of Us : La saison 2 est toute tracée et l’épisode 1 est déjà écrit

La saison 2 de The Last of Us est toute tracée et l’épisode 1 a été écrit et soumis à HBO avant la grève selon le showrunner Craig Mazin.

Avec les grèves hollywoodiennes actuellement en cours, il faudra encore un peu plus patienter avant d’en découvrir davantage sur The Last of Us, le drame inspiré du jeu vidéo qui est devenu un succès incontesté cette année. Mais avant que les scénaristes et les acteurs ne montent sur les piquets de grève, des progrès significatifs ont été réalisés pour la saison 2, selon le showrunner Craig Mazin.

« Nous avons pu planifier toute la saison 2 », a déclaré Mazin lors d’une interview pour le podcast The Awardist d’EW (organisé par son équipe de relations publiques personnelle conformément aux directives de la WGA). « Et j’ai également écrit et soumis le scénario du premier épisode et je l’ai envoyé [à HBO] vers 22h30 ou 22h40, juste avant minuit et la grève a commencé. »

Les scénaristes et les acteurs d’Hollywood sont en grève et demande des compensations équitables par rapport à ce que les gros studios gagnent. Tant qu’ils ne sont pas arrivés à un accord, du nouveau contenu va se faire de plus en plus rare dans les semaines et les mois à venir.

« Je pense qu’il devient pratiquement certain que nous ne pourrons pas commencer [le tournage] quand nous l’espérions, ce qui est contrariant. Nous sommes tous impatients de nous y mettre. Nous sommes nés pour cela. C’est non seulement la manière dont nous avons choisi de vivre notre vie, mais je crois que nous sommes obligés de la vivre ainsi. Sinon, pourquoi diable ferions-nous ce travail insensé ? Je peux vous assurer que ce n’est pas pour de l’argent. »

Dans The Last of Us, Pedro Pascal et Bella Ramsey incarnent Joel et Ellie, deux survivants d’une Amérique post-apocalyptique, des décennies après que le monde ait été changé à jamais par une peste fongique ressemblant à des zombies qui transforme les infectés en monstres.

La saison 1 était basée sur le jeu vidéo du même nom de 2013. Joel, un passeur dans une zone de quarantaine de Boston, est chargé de transporter Ellie, une jeune fille mystérieusement immunisée contre le virus, vers un groupe rebelle à travers le pays – en évitant les survivants humains, les milices et, bien sûr, les personnes infectées en cours de route.

Après une fin émotionnelle, la saison 2 devrait commencer à aborder les événements de The Last of Us Part II, la suite du jeu de 2020 qui, selon Mazin et Druckmann, sera adaptée sur plusieurs saisons.

Source : EW / Crédit ©HBO