The Last of Us saison 2 : Le créateur pense avoir la bonne actrice pour Abby et anticipe les réactions négatives

Craig Mazin le co-créateur de The Last of Us, dit qu’il a trouvé la bonne personne pour jouer Abby et anticipe les possibles réactions négatives quant à la saison 2.

Bien que la production de saison 2 de The Last of Us avait commencé, comme toutes les productions hollywoodiennes, elle est en pause à cause des grèves des acteurs et des scénaristes.

Craig Mazin, le co-créateur de la série, s’est entretenu avec The Hollywood Reporter malgré tout, afin de discuter de cette prochaine saison, ainsi que sa direction, son casting, alors que The Last of Us est nommée 24 fois aux prochains Emmy Awards.

Le co-showrunner a notamment discuté des challenges qu’il rencontre pour adapter certains éléments du jeu vidéo. Une tâche difficile qui fait que certains fans n’y trouvent pas toujours leur compte. Lorsqu’on lui a demandé s’il anticipait les réactions explosives des fans ou s’il redoutait un contrecoup potentiel face aux déviations par rapport au scénario du jeu, Mazin a soigneusement évité de confirmer toute direction que le récit prendrait.

Cependant, il a révélé : « Quiconque a joué au jeu puis regardé la première saison sait que parfois nous faisons exactement ce qui est arrivé au jeu et parfois nous faisons quelque chose de très différent. »

Tout au long de sa saison inaugurale, The Last of Us n’a pas eu peur de s’aventurer sur des territoires inconnus, prouvant que rien n’était garanti pour les personnages principaux. Mazin a affirmé que, contrairement à l’approche conventionnelle d’écriture pour des histoires similaires, les personnages de la série peuvent rencontrer leur fin à tout moment.

La philosophie de conduite était centrée sur l’authenticité et l’intégrité plutôt que de succomber aux pressions extérieures telles que la popularité ou les exigences des acteurs et l’interférence du studio. « Ce n’est pas ce que nous faisons ni ce que fait HBO. Donc n’importe qui peut mourir à tout moment, en ce qui me concerne », a-t-il déclaré.

Toujours dans la même interview, sur un autre sujet qui pourrait diviser les fans, Mazin révèle qu’il a peut-être déjà trouvé celle qui jouera Abby, un personnage important dans le second jeu qui devrait aussi avoir une aussi grande présence dans la saison 2.

Mazin a insinué que la grève SAG-AFTRA a interrompu les négociations, suggérant que l’équipe de Last of Us se sent confiante vis à vis du casting de Abby, avec une actrice particulièrement, bien qu’elle n’ait pas officiellement signé.

« La grève nous a arrêtés dans notre élan », a expliqué Mazin. « Les choses étaient en cours. Écoutez, Abby était le premier rôle auquel nous voulions nous attaquer. Nous avons un assez bon palmarès en matière d’annonces majeures de distribution et les gens se disent, ‘Vraiment?’ ce qui va probablement continuer. Donc, les gens peuvent être en désaccord, mais je pense que nous avons bien fait les choses jusqu’à présent, comme le public semble penser que nous avons bien fait les choses ou l’Académie.»

Evidemment, Mazin ne dévoile aucun nom, mais récemment, des rumeurs circulent concernant celle qui pourrait décrocher le rôle. Les noms de Shannon Berry (The Wilds) ou encore Katy O’Brian (The Mandalorian), ont circulé sur la toile, mais rien n’est confirmé. Mazin a aussi nié la présence d’Abby à la fin de la saison 1 que certains fans pensaient avoir repéré. Il affirme que c’était « juste l’une membre des lucioles qui portait une queue de cheval ».

En attendant le retour de The Last of Us qui n’a pas encore de date, la saison 1 est à voir sur Prime Video.

Source : THR / Crédit ©HBO/Naughty Dog/Sony