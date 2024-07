Gladiator II : Premier aperçu de Pedro Pascal et Paul Mescal en gladiateurs

Premier aperçu de Pedro Pascal et Paul Mescal qui s’affrontent dans le film Gladiator II de Ridley Scott.

Alors qu’une bande-annonce devrait arriver dans les prochains jours, un premier aperçu du film Gladiator II a été dévoilé en images via Vanity Fair. On y découvre ainsi Pedro Pascal et Paul Mescal qui s’affrontent dans l’arène. Denzel Washington, Joseph Quinn et Connie Nielson sont également à découvrir en images.

Paul Mescal est Lucius du premier film, qu’on n’a pas vu depuis 15 ans et qui est présumé mort. Cela le conduit probablement à devenir un gladiateur où personne ne sait qui il était dans sa vie passée.

Pedro Pascal est Acacius, un commandant militaire devenu gladiateur en guise de punition.

Connie Nielsen est de retour en Lucilla, la mère de Lucius, un rôle qu’elle tenait dans le premier film oscarisé, qui mettait en vedette Russell Crowe dans le rôle de Maximus.

Denzel Washington est Macrinus, un ancien esclave devenu aujourd’hui un riche marchand qui n’aime pas les empereurs.

Joseph Quinn est l’empereur Geta tandis que Fred Hechinger incarne son frère et co-empereur Caracalla. Les deux menacent le bien de Lucilla afin de contrôler Acacius.

First Look: Paul Mescal is Lucius in ‘Gladiator II.’ See more images from Ridley Scott’s upcoming film: https://t.co/WWYVKnybYX pic.twitter.com/Y1WFNN0rWJ — VANITY FAIR (@VanityFair) July 1, 2024

May Calamawy (Moon Knight, Ramy), Lior Raz (Fauda), Derek Jacobi, Peter Mensah et Matt Lucas (Doctor Who) jouent également dans la suite.

Réalisé par Ridley Scott et écrit par David Scarpa, cette suite de Gladiator , est prévue en salle le 13 novembre 2024.

Source : Vanity Fair / Crédit ©Paramount