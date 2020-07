The Crown saison 5 : Lesley Manville sera la nouvelle Princesse Margaret

Lesley Manville devient la nouvelle Princesse Margaret et remplace Helana Bonham Carter dans la saison 5 The Crown.

La dernière saison de The Crown opérera un ultime changement dans son casting. L’actrice nommée aux Oscars, Lesley Manville (Harlots) devient la nouvelle Princesse Margaret et prendra le relais d’Helana Bonham Carter.

Netflix a confirmé jeudi que Manville a signé pour la cinquième et dernière saison du somptueux drame royal, qui commencera son tournage l’année prochaine.

Elle rejoint Imelda Staunton, qui a signé pour jouer la reine Elizabeth II en janvier, en remplacement d’Olivia Colman. La princesse Margaret est la sœur cadette de la reine et a été incarnée par Vanessa Kirby dans les saisons 1 et 2.

Dans un mot publié sur le compte Twitter de The Crown, Manville a déclaré qu’elle succédait à « deux formidables actrices et je ne veux vraiment pas décevoir. » Elle a ajouté que Staunton est une « amie chère » à elle et qu’elle est ravie de jouer sa soeur.

Lesley Manville will play Princess Margaret in the fifth season of The Crown. pic.twitter.com/R5aZEBOW0t — The Crown (@TheCrownNetflix) July 2, 2020

La saison 4 de The Crown a échappé au coronavirus puisque le tournage de la saison 4 s’est terminé juste avant le confinement.

Source : Deadline / Crédit ©DR