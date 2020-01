The Crown : La saison 5 sera dernière avec Imelda Staunton en Reine Elizabeth II

La saison 5 de The Crown sera bien la dernière et Imelda Staunton est confirmée en tant que nouvelle Reine Elisabeth.

The Crown, c’est bientôt fini. Alors que la saison 4 est en préparation, on apprend que la saison 5 sera la dernière pour la série royale de Netflix. Cette dernière saison sera aussi l’’occasion de découvrir une nouvelle version de la reine plus âgée.

Depuis des mois, le nom de l’actrice Imelda Staunton (Downton Abbey, Harry Potter) circule pour incarnée la Elizabeth II a un âge plus avancé. Netflix avait tenté de nier l’information quand elle a fait surface en novembre dernier mais apparemment, c’était vrai. La plateforme confirme que Staunton sera bien la nouvelle reine.

Imelda Staunton succédera à Claire Foy et Olivia Colman mais contrairement à elles, Staunton ne jouera la reine que pour une saison.

L’arrête de la série après 5 saisons est une surprise puisque le créateur Peter Morgan avait dans un premier temps annoncé qu’il envisageait sa série sur 6 saisons. Aujourd’hui, il admet qu’après avoir commencé à travailler sur la saison 5 « il est devenu clair que c’est le moment parfait pour s’arrêter. » Il remercie Sony et Netflix de leur soutien dans sa décision.

Concernant le casting d’Imelda Staunton, Morgan confie : « Je suis absolument ravi de confirmer Imelda Staunton en tant que Sa Majesté la Reine pour la cinquième et dernière saison, emmenant The Crown dans le 21e siècle. Imelda est un talent étonnant et sera un fantastique successeur de Claire Foy et Olivia Colman. »

Avant de découvrir la fin, The Crown reviendra courant 2020 pour la saison 4 sur Netflix.

Source : Deadline / Crédit ©Shuttershock