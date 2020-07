Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 : Un épisode crève-cœur pour Mack (spoilers et promo)

Retour sur l’épisode 6 de la saison 7 de Agents of S.H.I.E.L.D. qui voit Coulson dans une position explosive, révèle le secret de Jemma et brise Mack. Spoilers et promo.

Après 5 épisodes intenses mais fun, le dernier épisode en date de Agents of S.H.I.E.L.D. se trouve être un peu plus triste et personnel, en particulier pour Mack. A la fin de l’épisode précédent, Mack a découvert que ses parents ont été enlevés. Dans cet épisode, avec l’aide de Yo-Yo, il est parti à leur rescousse. Ils réussissent à les sauver mais il y a un twist.

A la fin de l’épisode, alors qu’ils sont en route pour le Zephyr, May réalise que le père de Mack ne retransmet aucune émotion grâce à sa nouvelle capacité à absorber les sentiments des gens. Ses parents sont en réalité des Chronicoms. Les vrais parents de Mack on été tués et remplacés par des Chronicoms. S’en suit une bagarre dans les airs où Mack se bat contre « ses parents » et les tuent. Evidemment, ce n’était pas eux mais Mack est dévasté, ses vrais parents sont morts à cause des Chronicoms et il est en colère.

A la fin de l’épisode, alors que le Zephyr a fait un saut dans le temps, Mack prend une moto et sort prendre l’air mais une erreur voit le Zephyr sauter à nouveau sans lui. Deke, qui était partie chercher Mack se trouve coincé avec lui. La promo ci-dessous montre qu’ils se trouvent en 1982. On passera ainsi des années 70 aux années 80.

Dans le reste de l’épisode, Coulson s’est sacrifié et est mort à nouveau dans une explosion en sauvant tout le monde. Mais on sait que Coulson ne meurt vraiment jamais. On espère donc le revoir vite. La promo montre qu’on le verra à travers des vidéos.

Ailleurs, on découvre enfin ce qui ne va pas avec Jemma. Elle confie à Deke qu’elle et Fitz ont trouvé un endroit sûr à partir duquel Fitz peut surveiller les mouvements des Chronicoms, et elle sait où il se trouve – mais elle a développé un bio-implant (surnommé « Diana ») qui supprime cette information pour la garder en sécurité. Mais si elle garde l’implant trop longtemps, elle pourrait oublier complètement l’emplacement de Fitz. Elle demande ensuite à Deke de garder le secret et de ne rien dire aux autres.

Pour finir, Daisy et Sousa, qui se sont fait enlever par Nathaniel Malick, ont réussi à s’enfuir mais se n’est pas sans blessure puisque Daisy a été torturée et traitée comme un rat de laboratoire. Nathaniel voulait lui voler ses pouvoirs de Quake mais il s’est faire prendre en son propre piège puisque même s’il a réussi à dupliquer les pouvoirs de Quake, il est incapable de les contrôler et s’assomme lui-même. Sousa amène ensuite une Daisy affaiblie, mais en vie sur le Zephyr.

La semaine prochaine, on découvrira comment Mack et Deke se débrouillent seuls dans les années 80. Le titre, The Totally Excellent Adventures of Mack and The D, semble être en référence à Bill & Ted Excellent adventures, film culte des années 80 avec Keanu Reeves. Il a aussi une référence à Doctor Who avec des robots qui font pensé à des Daleks.

Agents of S.H.I.E.L.D. est diffusé le mercredi sur ABC.

Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 – Promo 7×07