Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 : Connexion clé à Captain America Le Soldat de L’Hiver (Spoilers et promo)

Le dernier épisode en date de Agents of S.H.I.E.L.D. est connecté à Captain America Le Soldat de L’Hiver. Spoilers et promo.

La saison 7 de la saison Agents of S.H.I.E.L.D. continue son voyage effréné dans le temps avec un passage dans les années 70 dans l’épisode 5, ce qui donne droit à un excellent générique de l’époque. La Team est arrivée en 1973 et a réalisé que les Chronicoms ont vraiment mis la pagaille dans la timeline et aide HYDRA dans son ascension.

Alors que Wilfred Malick aurait dû mourir trois ans plus tôt, il est toujours en vie et il s’apprête à lancer le projet Insight 40 ans avant les événements de Captain America Le Soldat de L’Hiver. L’épisode est ainsi directement lié au film sorti en 2013. Sauf qu’en l’absence d’hélicoptères de nouvelle génération, les tueries seraient exécutées par un satellite qui devrait être lancé en 1976 – et certains futurs personnages importants tels que Peggy Carter, Nick Fury ou encore Bruce Banner sont sur la liste des cibles à abattre. Les Chronicoms cherchent à se débarrasser des Avengers avant qu’ils ne deviennent des héros.

Même si S.H.I.E.L.D. arrive à temps pour arrêter le lancement d’Insight, les Chronicoms ont un plan d’urgence, ils prennent les parents de Mack en otage dans pour qu’il ne le détruise pas. Le plan fonctionne, et Mack choisit plutôt de révéler leur emplacement dans le Zephyr et d’abattre le satellite Insight après le lancement. Le lancement est arrêté – mais maintenant, l’équipe a exposé son emplacement aux Chronicoms.

Ailleurs, après avoir choisi de ne pas appuyer sur la détente quelques décennies plus tôt, Deke n’hésite pas à affronter Wilfred Malick dans les années 1970. Pendant que Malick prononce un discours de méchant, Deke lui tire une balle de sang-froid, sans prévenir. C’est choquant, surtout venant de Deke, mais comme il le dit, Malick aurait dû déjà être mort. Il ne fait que remettre les choses en place.

On notera aussi que le général Rick Stoner (Patrick Warburton) a fait son retour. Dans un clin d’œil amusant, le général – que les fans devraient reconnaître des vidéos pédagogiques du S.H.I.E.L.D. dans le phare – est de retour en personne dans les années 1970, aidant à exécuter la version ultra-précoce du Projet Insight.

A un autre moment de l’épisode en 73, alors que Daisy et Daniel Sousa tentaient de s’enfuir, Nathaniel Malick, l’autre fils de Wilfred, voit Daisy utiliser ses pouvoirs ce qui n’est pas bon signe parce que 3 ans plus tard (après un saut rapide en 1976), Nathaniel va les enlever. L’épisode se termine avec les deux agents qui se sont faits enlever. Il semble que Nathaniel souhaite s’emparer des pouvoirs de Daisy.

Bonne nouvelle, Enoch est de retour avec l’équipe après avoir passé 40 ans tout seul à New York. Il se passe aussi quelque chose avec Jemma qui a une sorte d’implant dans le coup. Elle commence à oublier des choses et Enoch semble savoir ce qui lui arrive mais le public n’est pas informé.

La semaine prochaine, la bataille contre les Chronicoms continue dans l’épisode intitulé Adapt or Die. La promo pleine d’action est à voir ci-dessous.

La dernière saison de Agents of S.H.I.E.L.D., c’est le mercredi sur ABC.

Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 – Promo 7×06