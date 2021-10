Venom 2 Let There Be Carnage : La scène post-générique va vous scier ! (SPOILERS)

Le contenu de la scène post-générique de Venom 2 Let There Be Carnage est désormais connu et elle confirme des rumeurs ! SPOILERS.

Préparez-vous pour l’une des scènes post-générique les plus hallucinantes de ces dernières années dans le monde des films de comics. Alors que le film Venom 2 Let There Be Carnage est désormais sorti dans certains coins du globe, le contenu de la scène post-générique a fui sur la toile et va faire exploser des têtes.

Avant d’aller plus loin, notez que la suite de cet article est clairement spoiler, il rév-le ce qui ce passe dans la scène en question. Si vous voulez restez vierge de toute révélation et voir le film dans trois semaines quand il sortira en France, c’est le moment de quitter cette page. Sérieusement, réfléchissez bien avant de continuer. Vous êtes sûr.e.s ? Pour la révélation, c’est en dessous.

Lorsque le premier film Venom est sorti en 2018, l’une de ses scènes post-générique a présenté Carnage (Woody Harrelson), qui est devenu le méchant titulaire de la suite de 2021. Le film mettait alors en place la suite et établissait son méchant, c’était une grande révélation pour une scène post-générique.

Dans la même veine, Spider-Man: Far From Home sorti en 2019 présentait également une scène de générique révélatrice, dans laquelle l’identité de Peter Parker a été révélée. Cette scène semblait alors être la configuration du prochain Spider-Man: No Way Home.

Les franchises Venom et Spider-Man sont produites ou coproduites par Sony. Sachant que le studio n’hésite pas à mettre clairement en place ses films suivants dans ses scènes de générique, les événements de la scène post-générique de Venom 2 suggèrent un futur film dans lequel Spider-Man, Venom, Eddie Brock, et peut-être le multivers Marvel vont tous se retrouver, le plus tôt possible.

Des mondes entrent en collision

À la fin de Venom : Let There Be Carnage, Eddie et Venom ont fui vers une île déserte. L’endroit éloigné leur permet d’échapper aux forces de l’ordre tout en donnant à Venom une chance de vivre sa meilleure. La scène du générique de fin reprend à partir de là alors que Venom et Eddie regardent la télévision au lit.

Venom dit qu’il a caché un secret à Eddie. Il s’avère que Venom transporte quelque « 80 milliards d’années-lumière » de connaissances en tant que symbiote et demande à Eddie s’il aimerait avoir un avant-goût de ces connaissances via une sorte de fusion mentale. Eddie pense que cela semble génial et dit oui.

Venom commence le processus de fusion mentale, puis fait un saut dans le temps. Il y a un éclair au loin. Toute la pièce vibre. Eddie entre apparemment dans un état de choc, mais quand il revient, la pièce rustique dans laquelle lui et Venom séjournaient s’est transformée en un complexe de luxe. Il y a un homme à moitié nu dans la salle de bain, qui demande à Eddie ce qu’il fait dans sa chambre.

Avant qu’Eddie ne puisse répondre, J. Jonah Jameson (JK Simmons) apparaît sur l’écran de télévision de la pièce dans un reportage de dernière minute que nous avons déjà vu: c’est une diffusion similaire à celle de la scène post-générique de Spider-Man: Far From Home et révèle l’identité de Spider-Man en tant que Peter Parker (Tom Holland). La scène de Venom 2 se termine avec Venom léchant l’écran.

Depuis un moment, il se murmure que Venom/Eddie Brock, va finir par rencontrer Spider-Man/Peter Parker. Clairement, le monde de Venom est en train de s’ouvrir à celui du MCU et une apparition de Tom Hardy dans No Way Home ne semble désormais plus tant tirer par les cheveux que ça.

L’idée d’un crossover Venom/Spider-Man a été discutée par Sony comme un scénario futur possible, mais la scène du générique de Venom 2 fournit la première confirmation à l’écran que les deux personnages occupent le même univers cinématographique. La scène est sans doute destinée à teaser une rencontre entre eux, que ce soit dans un futur film Venom ou un futur film Spider-Man.

Venom Let There Be Carnage sort le 20 octobre en France. Pour voir si Tom Hardy sera dans Spider-Man No Way Home, il faudra attendre le 15 décembre.

Source : Vox/ComicBook.com / Crédit ©Sony