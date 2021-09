Spider-Man No Way Home : Tom Hardy en Venom dans le film ? (Photo)

La rumeur sur la présence de Tom Hardy en Venom dans le film Spider-Man No Way Home prend de l’ampleur à cause d’une photo.

Tom Hardy va-t-il rejoindre le MCU ? C’est une question que les fans de Marvel se posent depuis plusieurs années. Sachant que Venom est un personnage de l’univers de Spider-Man et que ce dernier se trouve dans le MCU, les fans gardent espoir que leurs routent se croisent un jour.

Tom Hardy a récemment été aperçu portant une casquette flanquée du logo de Spider-Man No Way Home. La photo a été postée sur le compte Twitter Marvel Updates via celui de Spider-Man Brasil. Selon IGN, la photo proviendrait initialement du compte Instagram du coordinateur de cascades Lin Oeding (maintenant retirée).

Cette casquette est la même que celle reçue par les acteurs et l’équipe du film ce qui suggère que Hardy en fait partie. Evidemment, cela ne confirme rien, il a peut-être simplement récupérer une casquette ou quelqu’un lui a donné.

Tom Hardy in his ‘Spider-Man, No Way Home’ production hat. (via: @SpiderManBRA) pic.twitter.com/XUI4hsCDM8 — Marvel Updates (@MarvlUpdates) September 17, 2021

Avec le film Spider-Man No Way Home, c’est un océan de possibilités qui s’ouvre grâce au multivers et la présence de Tom Hardy en Venom serait une belle surprise pour les fans. Récemment, il a été dit que les personnages de Venom Let There Be Carnage n’étaient pas au courant de l’existence de Spider-Man. Il est donc possible que Venom vivent dans une dimension où il n’y a pas de Spider-Man, mais le multivers va peut-être permettre de s’ouvrir à cette partie du monde Marvel qui appartient à Sony.

Il a aussi été dit que Venom finirait éventuellement par partager l’écran avec Spider-Man, ce n’est donc qu’une question de temps. On sait que d’autre méchants de Spider-Man comme Doc Ock (Alfred Molina), le Bouffon Vert (Willem Dafoe) ou encore Electro (Jamie Foxx) qui étaient tous dans les précédents films Spider-Man.

Venom Let There Be Carnage sera en salle le 20 octobre 2021. Pour savoir si Tom Hardy se trouve dans Spider-Man No Way Home, il faudra attendre le 15 décembre 2021.

Source : IGN / Crédit ©Marvel Studios/Sony