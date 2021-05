Spider-Man rencontrera éventuellement Venom sur grand écran

Le président de Sony Pictures tease la rencontre éventuelle de Spider-Man et Venom sur grand écran. Ils ont un plan.

Le Spider-Man actuel du MCU n’a pas encore rencontré les autres personnages Marvel de l’univers de Sony Pictures mais apparemment, il y a un plan en place chez les studios pour que Peter Parker croise enfin le chemin de Venom. Pour le moment, Spider-Man est surtout un personnage utilisé dans le MCU, mais il est détenu en partie par Sony qui a aussi son univers séparé de personnages Marvel.

Pour le moment, Sony n’est pas pressé d’amener Spider-Man dans leur univers mais ce n’est qu’une question de temps avant que cela ne se produise. Dans une nouvelle interview avec Variety, le président de Sony Motion Picture Group, Sanford Panitch, a révélé que le studio était tellement occupé avec d’autres personnages de la bibliothèque Marvel qu’ils n’avaient pas vraiment besoin de Spider-Man, mais cela ne veut pas dire qu’il n’arrivera jamais.

« Nous ne pensons pas vraiment à nos 900 personnages en tant que Spidey-verse. Nous avons un univers Marvel. Le volume de personnages que nous avons – vous savez, attendez de voir ce prochain Venom. Spider-Man ne vous manquera pas … [mais] ce serait excitant s’ils se rencontraient, non ? »

Il confie qu’il y a un plan et parle de la relation positive qu’ils ont avec Kevin Feige de Marvel Studios : « Il existe en fait un plan. Je pense que maintenant, cela devient peut-être un peu plus clair pour les gens où nous nous dirigeons et je pense que lorsque No Way Home sortira, encore plus sera révélé. Ce qui est formidable, c’est que nous avons cette très excellente relation avec Kevin [Feige]. »

Il ajoute : « Il y a un terrain de jeu incroyable avec lequel jouer. Nous voulons que ces films MCU soient absolument énormes, car c’est génial pour nous et nos personnages Marvel, et je pense que c’est la même chose de leur côté. Mais nous avons une excellente relation. Il y a beaucoup d’opportunités, je pense, qui vont se produire. »

Le prochain film Spider-Man, No Way Home, devrait déjà servir en quelque sorte de premier pas vers une « fusion » entre le MCU et l’univers Marvel de Sony puisque Alfred Molina (Doc Ock) et Jamie Foxx (Electro) reprendront leur rôle des films Spider-Man 2 et The Amazing Spider-Man 2. Le film sera en salles le 15 décembre 2021.

Venom Let There Be Carnage, sera en salles en septembre 2021, Morbius sortira en 2022 et Kraven The Hunter est annoncé pour 2023.

Source : Variety / Crédit ©Sony/Marvel