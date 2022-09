Winnie-The-Pooh Blood and Honey : Quand Winnie l’ourson devient un tueur psychopathe ! (trailer)

Découvrez le trailer de Winnie-The-Pooh Blood and Honey, un slasher qui transforme Winnie l’ourson et Porcinet en tueurs psychopathes.

Préparez-vous à voir votre enfance en prendre un coup avec Winnie-The-Pooh Blood and Honey, parce que Winnie l’ourson n’est pas là pour rigoler. En effet, le gentil petit ourson de votre enfance est désormais un ours terrifiant, il a une revanche à prendre et il massacre tout le monde avec un marteau.

Le film, écrit et réalisé par Rhys Frake-Waterfield, peut dépeindre Winnie et Porcinet de manière déchaînée, parce que les deux personnages bien-aimés sont entrés dans le domaine public en 2022. « C’est définitivement Winnie et Porcinet – ce ne sont pas seulement deux personnes qui portent un masque », a-t-il déclaré. « L’histoire est censée être qu’ils ont lancé cet assaut après avoir été enragés par ce qui est arrivé à Christopher, » a révélé le réalisateur au podcast Development Hell.

Alors qu’est-il arrivé exactement à Christopher Robbin pour susciter une telle folie ? « Winnie et Porcinet n’ont plus rien à manger à mesure que Christopher grandit et au fil des ans, ils deviennent de plus en plus affamés et sauvages », a expliqué Rhys Frake-Waterfield. « Ils ont dû recourir à manger Bourriquet, puis Christopher revient avec sa femme pour la présenter à ses anciens amis, et quand cela arrive, ils deviennent furieux quand ils le voient, et toute la haine qu’ils ont accumulée au fil des ans se déchaîne et ils continuent ce massacre. »

Frake-Waterfield a également révélé qu’il avait déjà commencé à penser à une suite. « J’espère que nous pourrons en faire encore plus et devenir encore plus fous et aller encore plus à l’extrême », a-t-il déclaré. « J’ai beaucoup de pensées tordues et sombres sur ce que je veux faire vivre à Winnie et Porcinet et dans quels scénarios je veux les mettre. »

Winnie-the-Pooh : Blood and Honey n’a pas encore de date de sortie.

Winnie-the-Pooh : Blood and Honey – Trailer