Deadpool & Wolverine : Un autre acteur bien connu du MCU se confie sur son caméo (spoilers)

Un autre des nombreux acteurs qui a fait un caméo dans Deadpool & Wolverine se confie sur son expérience. Spoilers.

Deadpool & Wolverine est le lieu de nombreux caméos et parmi eux se trouve un caméo complètement inattendu d’un acteur bien connu des fans du MCU. Attention spoilers.

Chris Evans a fait son retour dans le MCU le temps d’un caméo dans Deadpool & Wolverine, mais ce n’était pas en tant que Captain America mais en tant que Johnny Storm, alias la Torche Humaine, un rôle qu’il a joué il y a 17 ans, avant de devenir Steve Rogers.

Mercredi, Evans a partagé une photo prise sur le tournage de Deadpool & Wolverine en costume de Johnny avec Wolverine (Hugh Jackman), Deadpool (Ryan Reynolds) et le réalisateur Shawn Levy.

« Jouer à nouveau Johnny était un rêve devenu réalité et il aura toujours une place spéciale dans mon cœur », a écrit Evans sur une story Instagram avec quatre émojis de feu. « Merci à @vancityreynolds @thehughjackman et @slevydirect de m’avoir permis de participer à un film aussi incroyable ! » Evans a écrit. « Ce sont trois des gars les plus gentils que vous ayez jamais rencontrés. Un merci spécial à Ryan pour avoir rendu tout cela possible. »

Bien avant qu’Evans ne joue dans le MCU en tant que Captain America, il a commencé sa carrière d’acteur de films de comic books en jouant Johnny Storm dans les premiers films Quatre Fantastiques : Les Quatre Fantastiques (2005) et Les Quatre Fantastiques et le Surfer d’Argent (2007).

Après avoir pris sa retraite en tant que Captain America à la fin de Avengers : Endgame, Evans a fait son retour surprise dans Deadpool & Wolverine lorsque l’équipe titulaire l’a rencontré dans le Void et a supposé qu’il était le premier Avenger, pour le plus grand plaisir de Deadpool. Mais Deadpool et Wolverine (et le public) ont été surpris, puisqu’il s’est révélé être Johnny Storm en criant sa phrase emblématique, « Flame on! » et s’envole dans le ciel.

Evans a joué aux côtés de Ioan Gruffudd (Reed Richards/Mr. Fantastique), Jessica Alba (Sue Storm/la Femme Invisible) et Michael Chiklis (Ben Grimm/la Chose) dans les films Quatre Fantastiques.

Fox a rebooté la propriété quelques années plus tard, cette fois avec Miles Teller dans le rôle de Reed, Kate Mara dans le rôle de Sue, Michael B. Jordan dans le rôle de Johnny et Jamie Bell dans le rôle de Ben. De mauvais résultats au box-office, de mauvaises critiques et une production notoirement troublée ont empêché toute suite d’avancer.

Aujourd’hui, la franchise Quatre Fantastiques voit un nouveau quatuor reprendre les personnages du prochain film Les Quatre Fantastiques : First Steps prévu pour le 25 juillet 2025 : Pedro Pascal, Vanessa Kirby , Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach.

Deadpool & Wolverine est actuellement dans les salles.

Crédit ©Marvel