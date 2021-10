The Three-Body Problem : Réunion Game of Thrones et Benedict Wong dans la série Netflix

John Bradley et Liam Cunningham de Game of Thrones rejoignent la série The Three-Body Problem et retrouvent les showrunners David Benioff et D.B. Weiss.

Netflix organise une réunion de Game of Thrones : John Bradley et Liam Cunningham ont rejoint le casting de The Three-Body Problem, nouvelle série des showrunners GoT David Benioff et D.B. Weiss, selon Variety.

La série à venir, basée sur la trilogie de livres de science-fiction de Liu Cixin, racontera « l’histoire du premier contact de l’humanité avec une civilisation extraterrestre », selon la description officielle. Benioff et Weiss ont co-créé la série et serviront de co-showrunners et de producteurs exécutifs.

Bradley et Cunningham sont surtout connus pour avoir joué respectivement Samwell Tarly et Ser Davos Seaworth dans Game of Thrones de HBO, qui s’est après huit saisons en 2019. Outre ces deux-là, le casting comprendra Jovan Adepo (Watchmen), Eiza González (Baby Driver), Benedict Wong (Doctor Strange), Marlo Kelly (Dare Me), Tsai Chin (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Jess Hong (The Brokenwood Mysteries), Alex Sharp (The Curious Incident of the Dog in the Night-Time), Sea Shimooka (Arrow), Zine Tseng et Saamer Usmani (Succession).

L’auteur Liu Cixin et le traducteur de la version en anglais Ken Liu seront producteurs consultants sur la série. Parmi les nombreux producteurs exécutifs du projet figurent des noms familiers : le scénariste-réalisateur Rian Johnson (Star Wars : Les derniers Jedi), Bernadette Caulfield (Game of Thrones), l’acteur-producteur Brad Pitt via sa société de production Plan B Entertainment et l’actrice Rosamund Pike (Gone Girl) via sa société Primitive Streak.

Aucun détail sur les personnages ou sur une date de diffusion n’a encore été publié.

Crédit ©DR / Source : Variety