Le Continental : Bande-annonce et affiche françaises de la série John Wick

Prime Video dévoile la bande-annonce ainsi qu’une affiche pour la série John Wick : Le Continental.

Prime Video, le diffuseur français de la série John Wick : Le Continental a dévoilé la bande-annonce officielle pour cette préquelle de la saga cinématographique qui se déroule dans le New York des années 70.

La bande-annonce officielle transporte le public dans les années 1970 et donne un aperçu exclusif de l’hôtel. La série en trois parties explorera l’origine de l’emblématique hôtel pour assassins, qui est la pièce maîtresse de l’univers de John Wick.

La série sera vue à travers les yeux du jeune Winston Scott, qui est entraîné dans l’enfer du New York des années 1970 pour faire face à un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui. Winston se lance dans une course mortelle à travers le mystérieux monde souterrain de l’hôtel, dans une tentative déchirante de s’emparer de l’hôtel où il prendra finalement son trône.

John Wick : Le Continental met en scène Colin Woodell, Mel Gibson, Michelle Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Nhung Kate, Jessica Allain, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb et Peter Greene, et retrace les débuts de l’hôtel le plus célèbre de New York et de ses assassins.

Le premier épisode sortira le vendredi 22 septembre et les deux suivants seront ensuite diffusés chaque semaine.

Le Continental – Bande-annonce officielle VF