The Boys saison 4 : Eric Kripke tease un changement sur un élément central

Le showrunner Eric Kripke tease un changement majeur sur un élément emblématique de la série The Boys.

Le tournage de la saison quatre de The Boys est actuellement en cours et bien que nous ne sachions pas grand-chose dessus, le créateur de la série, Eric Kripke a dévoilé une image de ce à quoi s’attendre pour les nouveaux épisodes.

Le showrunner s’est rendu sur les réseaux sociaux avec une photo spécifique du tournage, demandant aux fans : « Qui n’est pas sur la fresque au plafond ? » La photo de Kripke comprenait la peinture murale qui se trouve dans la tour Vought, en particulier la salle du conseil d’administration occupée par Les Sept.

Les fans ont rapidement remarqué qu’Annie January / Starlight (Stella en VF) est absente de la photo, après avoir quitté Vought lors de la troisième saison et officiellement rejoint les Boys lors du final de la saison trois. On notera que Black Noir et Translucent sont toujours présents bien qu’ils soient morts. Et Queen Maeve est aussi toujours présente sur cette fresque.

Clairement, Stella n’est plus la bienvenue et est considérée comme une traite. On attend de voir ce que la série lui réserve.

La quatrième saison de The Boys a déjà fait les gros titres avec l’ajout de Jeffrey Dean Morgan au casting. On ne sait pas qui la star de The Walking Dead jouera dans la série, mais son implication est en préparation depuis de nombreuses années. Une des hypothèses sur son rôle est que Morgan pourrait jouer le père d’Annie qui n’a jamais été vu dans la série.

The Boys revient l’année prochaine sur Amazon Prime Video.

Source : ComicBook / Crédit ©Amazon Prime Vidéo