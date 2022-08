The Boys saison 4 : Jeffrey Dean Morgan rejoint la série de super-héros

Jeffrey Dean Morgan de The Walking Dead rejoint la saison 4 de The Boys dans un rôle mystérieux

Après Jensen Ackles, c’est au tour d’un autre ancien de Supernatural de rejoindre The Boys. Cela fait deux ans que le créateur des deux séries Eric Kripke tente de lui mettre la main dessus pour The Boys, et il a enfin réussi. Jeffrey Dean Morgan, qui a joué le père d’Ackles dans Supernatural, rejoint la série de super-héros d’Amazon Prime Video, mais pour le moment son rôle reste secret.

Kripke a partagé une photo des coulisses du tournage de la saison 4 de The Boys, montrant les stars Urban, Jack Quaid, Karen Fukuhara, Laz Alonso et Tomer Capone faisant un doigt d’honneur vers la caméra pour accueillir Morgan. On n’en attendait pas moins de l’équipe de The Boys !

Kripke essaie de faire en sorte que son vieil ami rejoigne The Boys depuis janvier 2020 lorsque l’acteur a tweeté après le final de la saison 1 qu’il aimerait faire partie de la série. Kripke a répondu : « Je te propose un marché. Saison 3. Je vais l’écrire, et si tu es dispo, viens le tourner ! » Morgan a répondu : « En un clin d’œil. »

Evidemment, Morgan était occupé avec The Walking Dead et les emplois de temps ne correspondaient pas. Mais il semble qu’ils ont enfin trouvé un moyen, même si Morgan reste dans l’univers Walking Dead après la fin de la série principale puisqu’il aura sa propre série avec Lauren Cohan. En effet, les deux acteurs reprendront leurs rôles dans The Walking Dead Dead City qui se tournera à New York tandis que The Boys est filmé à Toronto.

La saison 4 de The Boys se concentrera désormais sur les conséquences du final de la saison 3, qui a vu le fils de Protecteur (Antony Starr), Ryan (Cameron Crovetti), choisir son père plutôt que Butcher. Une scène finale troublante dans cet épisode a suggéré que Ryan pourrait devenir mauvais, tout comme son père.

The Boys revient l’année prochaine sur Amazon Prime Video.

Source : EW / Crédit ©DR/Best Image